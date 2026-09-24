Robbie Williams: segundo concierto en el Arena 1 será REPROGRAMADO, según organizador

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la abrupta clausura del recinto Arena 1 por parte de la Municipalidad de San Miguel, la empresa productora One Entertainment emitió un comunicado de prensa oficial para anunciar la reprogramación del segundo concierto del artista británico Robbie Williams, el cual estaba previsto para llevarse a cabo la noche de este jueves 24 de septiembre.

Esta decisión se produce en medio de una fuerte controversia administrativa y logística que ha dejado a miles de fanáticos sumidos en la completa incertidumbre y frustración al llegar al lugar.

Fecha será publicada pronto

En el documento difundido a través de sus canales oficiales, One Entertainment confirmó al público que, por estricta decisión de las autoridades de la comuna distrital, el esperado espectáculo musical en el Arena 1 Park no podrá realizarse según lo planificado inicialmente.

Ante este adverso panorama, la empresa organizadora adelantó que el evento será reprogramado y que la nueva fecha será comunicada oficialmente en la brevedad posible, una vez que se logren culminar todas las coordinaciones correspondientes con el equipo de trabajo del artista.

Aseguran que subsanaron observaciones

Uno de los puntos más resaltantes y polémicos del pronunciamiento es la defensa expuesta por la productora frente a las acciones municipales. Según la compañía, desde las primeras horas de hoy, su personal se encargó de subsanar satisfactoriamente todos los puntos observados por la municipalidad para garantizar la realización del concierto bajo las condiciones de seguridad requeridas.

Sin embargo, denunciaron que, hasta el cierre de su nota de prensa, no obtuvieron respuesta alguna por parte de las autoridades para poder ejecutar el show.

Piden disculpas

En medio de esta tensa situación, One Entertainment aprovechó la oportunidad para extender sus disculpas públicas, lamentando profundamente los inconvenientes y las molestias que esta repentina paralización pueda ocasionar a las personas que adquirieron sus entradas para este esperado espectáculo.

En esa misma línea, la productora agradeció de manera especial la comprensión, paciencia y confianza de todos los seguidores de Robbie Williams, reiterando su compromiso de brindarles el espectáculo anunciado y confirmando que la reprogramación se informará en sus redes sociales.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Tras estar al tanto de la cancelación de su segunda presentación en el Arena 1, Robbie Williams se dirigió personalmente a sus fans que lo esperaban desde los exteriores del su hotel de alojamiento y, con un polo de la selección peruana puesto,... pic.twitter.com/fS35WEXYus — Exitosa Noticias (@exitosape) September 25, 2026

La suspensión de esta segunda fecha de Robbie Williams evidencia un claro desencuentro entre la empresa organizadora, que afirma haber corregido a tiempo las fallas logísticas exigidas, y la Municipalidad de San Miguel, que optó por mantener la clausura del recinto priorizando la integridad de los asistentes.

Mientras las coordinaciones continúan su curso a nivel interno entre la productora y el equipo del cantante, los seguidores del artista británico quedan a la espera de un pronto pronunciamiento que defina la ansiada nueva fecha del concierto.