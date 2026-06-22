Urresti pide a la CIDH un nuevo juicio por caso Hugo Bustíos e investigación penal por condena en su contra

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, Daniel Urresti se refirió al caso Caso Hugo Bustíos, señalando que su abogado ha solicitado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una investigación penal vinculada a la condena emitida en su contra, así como la apertura de un nuevo proceso judicial.

"Quiero que me enjuicien nuevamente, un juicio justo, un juicio donde se respete el debido proceso, el principio de legalidad", expresó.



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