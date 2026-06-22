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Solicitó una investigación penal

Urresti pide a la CIDH un nuevo juicio por caso Hugo Bustíos e investigación penal por condena en su contra

Daniel Urresti se refirió al caso Caso Hugo Bustíos, señalando que su abogado ha solicitado una investigación penal vinculada a la condena emitida en su contra.

Daniel Urresti
Daniel Urresti Composición Exitosa

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 22/06/2026

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En exclusiva con Exitosa, Daniel Urresti se refirió al caso Caso Hugo Bustíos, señalando que su abogado ha solicitado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una investigación penal vinculada a la condena emitida en su contra, así como la apertura de un nuevo proceso judicial. 

"Quiero que me enjuicien nuevamente, un juicio justo, un juicio donde se respete el debido proceso, el principio de legalidad", expresó.
 

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