Naufragio en Pucallpa: Sobreviviente denuncia fuga de presunto responsable de trágico accidente

En diálogo con Exitosa, Bella Rodríguez Paúcar, sobreviviente del naufragio en Pucallpa, informó que uno de los presuntos responsables del accidente se encuentra no habido. Esto ocurre luego de varios días de la tragedia en el Río Ucayali, en donde perdió a dos de sus familiares.

Durante el programa Exitosa Te Escucha, la afectada por el naufragio, ocurrido el pasado 4 de setiembre, reveló que este fatídico episodio provocó el fallecimiento de su madre e hijo. A raíz de ello, expresó su indignación por el poco interés de las autoridades en torno a la tragedia.

Además, afirmó que uno de los responsables del suceso estaría libre de toda acusación. Esto surge luego de que la Fiscalía de homicidio simple y homicidio calificado dictara nueve meses de prisión preventiva contra el capitán de la embarcación CR -11, Edwin Conde Ramírez.

"¿Donde estuvieron, me pregunto, cuando llame a pedir auxilio? La marina llegó mucho tiempo después. Y acá, en este accidente fluvial no solo hay un culpable. Son dos personas, la otra persona está prófuga. Yo no sé qué tanto le encumbren. No hay forma de localizarlo", denunció en vivo.