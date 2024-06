Nicolás Lúcar responde a Pérez Reyes: "Fue inadmisible, no fortuito como las tonterías que dice el ministro de Transportes"

El conductor de Exitosa, Nicolás Lúcar, no dudó en responder, fuerte y claro, al ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, quien calificó el cortocircuito en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como un "evento fortuito".

El titular del MTC brindó declaraciones ante la prensa tratando de negar que Corpac, Lima Airport Airlines (LAP) o las aerolíneas tengan responsabilidad alguna por las fallas de luces de la pista de aterrizaje del terminal aéreo ocurrido la tarde de ayer domingo 2 de junio, que provocó las molestias e indignación de miles de pasajeros nacionales e internacionales.

Durante su discurso, Raúl Pérez Reyes aseguró que el cortocircuito fue "un evento fortuito e indeseado" y que "no se debió a un problema de mantenimiento". Para poder restablecer la operatividad dentro del aeropuerto, resaltó que Corpac desplegó tres cuadrillas de técnicos e ingenieros, logrando normalizar los vuelos el día de hoy, lunes 3 de junio.

"Estamos ante un evento fortuito, no es un evento vinculado a problemas de mantenimiento, fue fortuito y resolverlo ha tomado desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. Ya reinició las operaciones en el aeropuerto. (...) He venido a solucionar problemas y no a buscar culpables", señaló el ministro del gobierno de Dina Boluarte.