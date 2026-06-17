¡No pagues de más! Minsa lanza campaña para encontrar medicamentos más baratos y ahorrar en tus compras

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la finalidad de ayudar a los ciudadanos en su economía y en encontrar medicación según sus necesidades, el Ministerio de Salud (Minsa) por medio de la Dirección General de Medicamentos, anunció que, durante este mes de junio, se realizará una campaña de para acceder a este tipo de recursos de calidad a bajo costo.

Herramienta digital que sirve para comparar precios

Según Lourdes Ochoa, la especialista del área de precios de la Digemid, comentó que, se ha establecido un portal web que cumple con la función que permite evaluar y comparar los precios de los medicamentos en distintos establecimientos segmentándolo por departamento, provincia, distrito, entre otros. Una vez realizada la búsqueda se despliega una lista de opciones que se ubican por el precio más bajo al más alto.

«Esta iniciativa busca promover el uso del Observatorio de Precios de Medicamentos, una herramienta digital gratuita que permite a la ciudadanía consultar y comparar los precios de los medicamentos en farmacias y boticas autorizadas de todo el país, facilitando así decisiones de compra más informadas», informó Lourdes Ochoa.

Consigue medicamentos de calidad a bajo costo consultando el Observatorio de Precios de la Digemid



A través de ferias, capacitaciones y actividades informativas, se impulsa una campaña nacional que promueve el ahorro en la compra de medicamentos.



📌 Más información:... pic.twitter.com/rTDnaPNZDK — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 17, 2026

Campaña por el mes de junio

En ese sentido, La Digemid recordó que esta campaña se realiza de manera anual durante junio con el propósito de que más personas conozcan esta plataforma digital, se promueva el uso responsable de medicamentos y se reduzcan los gastos destinados a tratamientos médicos, con la finalidad de fortalecer el cuidado de la salud y la economía de las familias peruanas.

Durante el tiempo del presente mes, la institución del estado desarrollará actividades enfocadas en la población y en los establecimientos farmacéuticos. En ese sentido, habrá presentación de capacitaciones virtuales para boticas, farmacias, laboratorios, entre otros para ambos sectores que tienen vínculo con fármacos

Dicha iniciativa se podrá extender a nivel nacional gracias al trabajo conjunto y coordinado con las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud (Diresas y Geresas), que realizarán acciones de sensibilización, charlas educativas, pasacalles, entrega de material informativo y activaciones en diferentes regiones del país.

¿En qué lugares se darán estas acciones?

Además, se llevarán a cabo charlas informativas en las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Metropolitana y en regiones como Loreto, Junín, Ica, San Martín y Madre de Dios. También se organizarán ferias informativas en Lima Centro, Lima Este, Loreto, Piura, Huancavelica, Callao, Ica y Moquegua.

Finalmente, con esta acción, el Minsa muestra su preocupación en la economía de los peruanos con esta campaña para encontrar medicamentos más baratos y ahorrar en tus compras.