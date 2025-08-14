'Los Cibernorteños': Detienen a presuntos integrantes de organización criminal dedicada a la extorsión y fraude informático

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Presuntos miembros de una red criminal denominada como 'Los Cibernorteños' fueron capturados en un operativo en conjunto desarrollado en Chiclayo, Lima e Ica de manera simultánea.

Operativo en conjunto

La captura fue liderada por el Segundo Despacho de Investigación de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, bajo el cargo de los fiscales provinciales Edwin Gálvez Vásquez y Luis Jaramillo Cubas, junto a otros fiscales de crimen organizado.

El mismo fue llevado a cabo en Lima e Ica la madrugada de este jueves 14 de agosto. En el norte del país se arrestó a Karina S. C. (48), María Fernanda V. V. (21), Randy V. D. (22), Gerardo Samir L. G. (31) y Camilo Adrián Ch. P. (24). En la capital se detuvo a Kimberly M. T. (26), Rodrigo D. Ch. y Raymundo E. R. (34).

#LOÚLTIMO: En operativo, se detuvo a presuntos integrantes de la organización criminal denominada "Los Cibernorteños", dedicada a los delitos de estafa agravada, extorsión y fraude informático.



*La intervención se ejecutó de forma simultánea en los departamentos de Lima...



1/ pic.twitter.com/auodSM5D7X — Edison Rentería (@edisonral) August 14, 2025

El operativo también alcanzó a distintos penales de los departamentos mencionados, en Chiclayo se intervino a Diego N. S. (23), Cristhian Manuel R. O. (23), Rivaldo Alexander V. V. (20) y Michael M. P. (28), mientras que en la cárcel de Ica a Jorge Luis M. C. (26).

Investigaciones contra red

Según las primeras pesquisas del caso, la red criminal operaba desde el uso de dos modalidades en cuestión: el phishing, la cual consiste en engañar a víctimas a través de correos, llamadas o demás comunicaciones para obtener datos personales.

La segunda era el vishing, el cual se trata de llamadas o mensajes de voz suplantando identidades de empresarias bancarias o instituciones confiables para sustraer información bancaria y tener acceso al dinero.

Tal como indicó el Ministerio Público, las víctimas eran personas naturales, empresarios y comerciantes, quienes eran contactados por un 'call center', el cual se identificaba como la empresa Didea Education Perú S.A.C., desde la cual engañaban a los incautos para poder estafarlos.

Trascendió que esta organización criminal operaba desde 2020 hasta la actualidad, perjudicando a gran cantidad de gente. En el allanamiento, las autoridades encontraron elementos contundentes que los ayudará a determinar la gravedad de los hechos, en lo que dura la investigación por el delito de extorsión, estafa y fraude cibernético.

