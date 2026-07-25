Ferran Torres y Marcos Llorente desatan rumores al lucirse cariñosos durante sus vacaciones tras el Mundial 2026

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ferran Torres y Marcos Llorente siguen festejando el histórico título de España en el Mundial 2026, aunque ahora lejos del césped y bien metidos en el Mediterráneo. Los jugadores fueron ampayados bien cariñosos en Ibiza y las fotos, como era obvio, desataron rumores en las redes.

Ferran y Llorente en Ibiza

Luego de que España se tumbara por 1-0 a Argentina en la final del 19 de julio, los muchachos de la selección española festejaron a lo grande el segundo mundial de 'La Roja'. Ferran Torres terminó consagrándose como el más crack de la jornada al meter el gol decisivo en el minuto 106 del tiempo extra.

Tras cumplir con las celebraciones oficiales en Madrid, el delantero del Barcelona armó las maletas y viajó a Ibiza con Marcos Llorente, del Atlético de Madrid y uno de sus amigos más cercanos dentro de la concentración española.

Los campeones eligieron las islas Baleares para relajarse después de varias semanas de máxima exigencia. Durante su estadía fueron vistos disfrutando de paseos en yate, chapuzones en el Mediterráneo y momentos de descanso bajo el sol.

En una de las publicaciones compartidas desde la embarcación, Marcos Llorente resumió el viaje con una breve frase: "Campeones de la vida".

Hasta ahí, todo parecía una clásica escapada entre amigos. Sin embargo, otras fotografías difundidas durante los últimos días provocaron que más de uno levantara la ceja.

Ferran y Llorente, muy cariñosos

En las postales que más llamaron la atención se observa a Ferran Torres y Marcos Llorente conversando y bromeando dentro del agua, siempre muy cercanos y con bebidas en las manos.

🇪🇸 | ESPAÑA CAMPEONA: Los españoles Ferran Torres y Marcos Llorente disfrutan juntos de las vacaciones tras ganar la Copa del Mundo. pic.twitter.com/9z8HRyEHQX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 24, 2026

En otra secuencia, Ferran Torres aparece acercándose por detrás a su compañero, abrazándolo y dándole un beso mientras ambos disfrutan del ambiente.

La evidente complicidad entre los futbolistas generó numerosos comentarios y especulaciones en internet. Algunos usuarios interpretaron las escenas como una demostración espontánea de amistad, mientras otros comenzaron a preguntarse si existía algo más entre ellos.

Hasta el momento, ninguno de los dos jugadores ha realizado declaraciones públicas sobre los rumores surgidos por las imágenes.

Llorente casado y Ferran soltero

El viaje ocurre mientras Marcos Llorente, de 31 años, mantiene una relación estable con Paddy Noarbe, con quien contrajo matrimonio en junio de 2023 y tuvo a su primera hija en 2025.

Ferran Torres, de 26 años, se encuentra soltero y recientemente también fue relacionado con la cantante Ana Mena, luego de que ambos coincidieran durante los festejos de la selección española.

Así, Ferran Torres y Marcos Llorente pasaron de celebrar el Mundial 2026 a disfrutar de unas comentadas vacaciones en Ibiza. Aunque sus gestos cariñosos desataron rumores, las imágenes solo reflejan la gran amistad y complicidad que mantienen fuera de las canchas.