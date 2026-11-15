¡Baja sensible en la 'U'! Gianluca Lapadula se perderá el duelo ante Sport Huancayo por distensión muscular

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las alarmas se encendieron en tienda merengue luego del triunfo por 2-0 de la Bicolor frente a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva. Si bien Gianluca Lapadula aportó con un tanto de penal, tuvo que abandonar el campo de juego a los 55 minutos tras sentir una molestia muscular en el muslo posterior izquierdo.

Tras los exámenes médicos de rigor, la noticia que se temía en Ate fue confirmada: el delantero no estará disponible para la última fecha del Torneo Clausura.

El diagnóstico y el tiempo de recuperación

De acuerdo con la información brindada por el periodista de L1 MAX, Gustavo Peralta, las pruebas descartaron una rotura, pero confirmaron una distensión muscular que obliga al comando técnico a cuidarlo rigurosamente.

"Prefieren en la U ya empezar un trabajo pensando en una final o semifinales. Es confirmado que es baja por esa distensión muscular para el partido ante Sport Huancayo el 22 de noviembre", detalló el hombre de prensa, precisando que el atacante estará fuera de los campos entre 9 y 10 días.

Dicho panorama coincide con las declaraciones previas brindadas por el estratega crema, Fabián Bustos, quien tras acudir a observar las semifinales de la Liga2 en la Villa Deportiva de Santa Anita, adelantó que el goleador requería un análisis minucioso y que posiblemente tendría para una semana fuera de las canchas.

🎙️ @Gustavo_p4: "Lapadula tiene una distensión muscular, no viaja a Huancayo, es confirmado que es baja"



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Un encuentro decisivo en La Incontrastable sin su carta de gol

La ausencia de Lapadula representa un duro golpe para las aspiraciones de Universitario en la jornada final del campeonato. El próximo domingo 22 de noviembre, a partir de las 3:00 p.m. , la escuadra estudiantil visitará a Sport Huancayo en el Estadio IPD de Huancayo, en un duelo crucial.

El 'Rojo Matador' depende de sí mismo para coronarse campeón del Clausura y asegurar su pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para arrebatarle el título del torneo corto a los huancaínos, la 'U' está obligada a conseguir una victoria en la altura y esperar que Sporting Cristal no derrote a Cienciano en Lima.

Gianluca Lapadula

Sin embargo, ante la baja confirmada de su principal referencia ofensiva, Fabián Bustos deberá reconfigurar su pizarra en ataque, apostando por variantes como Álex Valera para buscar el ansiado batacazo en La Incontrastable y asegurar el boleto a los playoffs por el título nacional.

La baja de Gianluca Lapadula obliga a Universitario a replantear su estrategia para el choque definitivo en Huancayo, priorizando la salud física del delantero con la mira puesta en llegar en óptimas condiciones a las semifinales o una eventual final de la Liga1 2026.