Tumbes: Policía Nacional asiste a población en Casitas tras activación de una quebrada

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las intensas lluvias en Tumbes provocaron la activación de la quebrada de Casitas, que ha llegado hasta el sector de Bocapán, en la provincia de Contralmirante Villar. Ante ello, personal de la Policía Nacional acudió a puntos vulnerables para dar asistencias a la población para poder cruzar el pase y evitar heridos.

Varios centros poblados afectados

Desde el pasado viernes 13 de noviembre los centros poblados de Tacna Libre, El Palmo, Cherrelique, La Choza, Ciénego Sur y Norte, Chicama y El Cardo, se encuentran aislados. Por tal motivo, sus pobladores que se dedican a actividades comerciales y otras, tuvieron que cruzar la quebrada aún con su voluminoso caudal.

Al respecto, la Región Policial de Tumbes dio a conocer que este domingo efectivos de la Comisaría PNP Cañaveral brindaron asistencia a residentes que quedaron aislados en el tramo Piedras Blancas - Tamarindo, cerca del cruce de Casitas, a causa de las complicaciones en la quebrada Panales para poder transitar.

Durante la intervención se le dio auxilio a una ciudadana que sufrió una descompensación, así como episodios convulsivos asociados a un cuadro de epilepsia. Se le practicaron primeros auxilios para estabilizarla y luego se le ayudó para que pueda llegar hasta su domicilio.

Cabe precisar que las precipitaciones en Tumbes se presentaron durante ocho horas continuas con lluvias moderadas a fuertes, que propiciaron la activación de la quebrada Casitas. Esto ocurrió un par de horas antes de una tormenta eléctrica que además, contó con truenos y relámpagos que causaron cierto temor en la población tumbesina.

MINDEF habilitó puente para Casitas

Frente a esta situación que ha afectado a parte de la población en Contralmirante Villar, el Ministerio de Defensa anunció que en coordinación con la Municipalidad Distrital de Casitas, y la Novena Brigada Blindada del Ejército, se ha previsto que a primeras horas de este lunes 16 de noviembre inicien las labores de evacuación y la colocación de un puente terrestre.

Además, menciona que en la zona ya se encuentra un vehículo militar todoterreno MAN para dar apoyo en esta misión y evitar que más comunidades queden incomunicadas debido a la crecida de los caudales que afectan a las vías.

Ante las intensas lluvias presentadas en Tumbes y la activación de la quebrada Casitas, que ha afectado a varios centro poblados de este distrito, efectivos de la Policía Nacional brindaron asistencia a la población afectada. Además, el MINDEF ha previsto colocar un puente para continuar con la evacuación de ciudadanos.