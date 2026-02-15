Dirigente transportista tras asesinato de conductor de 'JC Bus': "Vamos a tomar una medida radical"

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hartos de los constantes ataques y tras el reciente asesinato de un conductor de la empresa de transporte 'JC Bus' la noche del último sábado 14 de febrero, el dirigente de Transportes Unidos del Cono Este, José Quispe, anunció en diálogo con Exitosa que se tomarán medidas radicales por lo sucedido.

¿Segundo paro de transportistas?

Tras un nuevo crimen contra un miembro del sector transporte, Quispe expresó el cansancio de los trabajadores de su rubro con las promesas del Gobierno frente a la criminalidad, extorsión y sicariato de la que son víctimas los conductores.

"Estamos decepcionados con este Gobierno, absolutamente ya nos hemos cansado. Vamos a tomar una medida radical, porque ya nos hemos cansado porque ya hemos presentado documentos, nos hemos reunido, pero lamentablemente no han cumplido. Entonces como Transportes Unidos, que somos 3, 4 conos nos hemos cansado, vamos a tomar una medida radical", señaló.

Asimismo, denunció la ineficiencia de jueces y fiscales, pues aseguró que sueltan a los delincuentes detenidos por la Policía Nacional, en medio de esta ola de criminalidad.

"Estamos cansados, con este Gobierno ya creo que llegamos al final, no ha hecho absolutamente nada. Ya nos hemos cansado", sostuvo.

Además, detalló que se están realizando coordinaciones con los dirigentes de la empresa afectada por este último ataque, para que se sumen a las medidas radicales. Quispe lamentó el fallecimiento del chofer en San Martín de Porres.

"El Gobierno no hace absolutamente nada, ya nos hemos cansado de esperar, esperar y esperar, y no ha hecho absolutamente nada el Gobierno. (...) Estamos conversando con los dirigentes de los conos, vamos a tomar una medida radical. Nos hemos cansado de conversar con el Gobierno", indicó.

José Quispe prefirió no brindar más detalles sobre las medidas a tomar, pues afirmó que por estrategia no van a informar aún lo que harán o el día en que lo harán: "No vamos a permitir un muerto más".

Asesinan a conductor de empresa de transporte 'JC Bus'

En pleno estado de emergencia, un conductor de la empresa 'JC Bus' fue acribillado a balazos, la noche de este último sábado 14 de febrero, en el cruce de las avenidas Universitaria con San Germán.

De acuerdo a testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el bus y dispararon directamente contra el conductor mientras estaba en marcha con pasajeros a bordo. Mientras tanto, la Policía Nacional investiga los detalles del caso.

Pese a los esfuerzos, la víctima, identificada como Raúl Amílkar Marcano Rodríguez de nacionalidad venezolana, falleció camino al Hospital Luis Negreiros. Al momento del atentado la unidad que conducía estaba llena de pasajeros, sin embargo, no se registraron heridos.

Es por ello que el dirigente de Transporte Unidos del Cono Este, José Quispe, anunció que se tomarán medidas radicales tras el asesinato de un conductor de 'JC Bus' en San Martín de Porres.