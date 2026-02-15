Pánico en La Molina: Fiscalizadora es amenazada con cuchillo por hombre al intervenir cochera prohibida

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En las últimas horas, se ha producido un nuevo hecho de violencia contra un trabajador municipal. Esta vez, un vecino de La Molina intentó atacar a una fiscalizadora cuando esta exigía que se retiren vehículos en una zona prohibida del distrito.

"Los vecinos piensan que las calles son cocheras"

El hecho ocurrió en la cuadra 1 del jirón Alzamora, en la urbanización La Capilla, donde Bryan León Arzubialde, estudiante de 30 años, reaccionó de forma amenazante contra la trabajadora Ángela Talavera al negarse a remover su auto que había estacionado en plena vía pública. Incluso, dos vecinos se le unieron.

En diálogo con Canal N, el gerente de Seguridad Ciudadana, general PNP (r) Javier Ávalos Arenas, señaló que este episodio surgió a raíz de que un vecino alertó a la municipalidad distrital que no podía ingresar a su domicilio por causa de otro auto.

"Un hecho preocupante donde los vecinos piensan que las calles son cocheras. Esto sucedió a raíz de una llamada de otro vecino que quería entrar a su casa y no podía porque sencillamente habían dejado un vehículo mal estacionado", relató Ávalos.

Según el funcionario, al tener conocimiento de la situación, la municipalidad envió de inmediato a personal de fiscalización, es decir, Talavera, a poner orden. Sin embargo, León se le acercó para amenazarla e incluso golpeó la grúa municipal.

"Pero inmediatamente, llegaron dos vehículos de la municipalidad con sirena y él se retiró a su domicilio. Esta persona estuvo apoyada de otros dos vecinos paralelos a su casa, también increpando por qué tenían que retirar sus carros", detalló.

León Arzubialde ya ha sido denunciado por desobediencia y resistencia a la autoridad.

Conductor atropella a fiscalizador de la SUTRAN en Puente Piedra

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se pronunció luego de tomar conocimiento sobre el atropello de un fiscalizador de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) en el distrito de Puente Piedra. "Lo condenamos enérgicamente", precisaron.

Mediante su cuenta oficial 'X', antes Twitter, el organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó una publicación en donde rechaza profundamente este hecho ocurrido durante horas de la mañana del último jueves 12 de febrero.

"Desde la ATU condenamos enérgicamente el atropello cometido por un conductor contra un fiscalizador de la SUTRAN durante un operativo de fiscalización en Puente Piedra", escribieron en su publicación realizada este viernes 13 de febrero.

