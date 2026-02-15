Conductor de empresa 'JC Bus' fue asesinado: Pasajeros grabaron el terror que vivieron tras sufrir ataque

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El asesinato de un conductor de la empresa 'JC Bus' ha conmocionado a la ciudadanía y al sector transporte, pues se suma a la larga cifra de fallecidos por extorsión y sicariato en nuestro país. Los pasajeros que se encontraban a bordo de la unidad al momento de lo sucedido grabaron las reacciones de terror que sufrieron tras el atentado en San Martín de Porres.

Cámaras de seguridad captaron ataque

El ataque perpetrado en la avenida Próceres, cerca a la intersección con la avenida Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres fue grabado por una cámara de seguridad, que confirmó que el ataque fue realizado por sujetos a bordo de una motocicleta.

Según las imágenes se observa a los sujetos ponerse a la altura de la unidad de transporte público, el copiloto levanta el arma y apunta hacia el conductor para disparar en diferentes ocasiones.

Herido, el chofer del bus que también cubre la ruta de la línea 'El Rápido', perdió el control del vehículo por lo que se fue contra el sardinel central de la vía, mientras que los malhechores huyen del lugar con dirección desconocida.

Al interior, los pasajeros que se encontraban a bordo de la cúster se encontraban en pánico tras los presenciado, según un video grabado por uno de los usuarios, se observa a féminas que viajaban en la unidad en el piso, en un intento por cubrirse de los impactos de las balas.

Más adelante se aprecia al conductor, herido, estirado a un lado de su asiento, mientras una mujer vestida de polo blanco lo revisa. Uno de los pasajeros, vestido con polo verde se intenta acercar hasta la víctima para socorrerlo.

La víctima fue identificada como Raúl Amílcar Marcano Rodríguez de nacionalidad venezolana, quien falleció al ser trasladado al Hospital Luis Negreiros.

No descartan nuevo paro

El dirigente de Transportes Unidos del Cono Este, José Quispe, anunció en diálogo con Exitosa que se tomarán medidas radicales por lo sucedido. Tras un nuevo crimen contra un miembro del sector transporte, Quispe expresó el cansancio de los trabajadores de su rubro con las promesas del Gobierno frente a la criminalidad, extorsión y sicariato de la que son víctimas los conductores.

"Estamos decepcionados con este Gobierno, absolutamente ya nos hemos cansado. Vamos a tomar una medida radical, porque ya nos hemos cansado porque ya hemos presentado documentos, nos hemos reunido, pero lamentablemente no han cumplido. Entonces como Transportes Unidos, que somos 3, 4 conos nos hemos cansado, vamos a tomar una medida radical", señaló.

Es así que los pasajeros de la unidad donde un conductor fue asesinado en San Martín de Porres, grabaron los minutos de terror vividor tras el brutal ataque.