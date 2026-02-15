Día de San Valentín: Violenta pelea a golpes en carnavales en Lurín desata CAOS en plena calle

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lo que debía ser una jornada de diversión por el Día del Amor y la Amistad, terminó en una violenta escena. Este sábado 14 de febrero, en plena celebración de carnavales por San Valentín, un grupo de vecinos de Lurín terminaron a los golpes.

El hecho ocurrió en la Plaza de Lurín, frente a la municipalidad y la comisaría del distrito, antes del comienzo de la misa y procesión. La gresca congregó a hombres y mujeres de todas las edades, la mayoría de ellas bañada en pintura y con ropa mojada, atacándose a puño limpio.

En el video, rápidamente viralizado en redes sociales, se observó como tanto agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) como de la Municipalidad de Lima intentaban intervenir en la pelea callejera para intentar separar a los ribeños, sin éxito.

La pelea duró hasta tempranas horas de la noche, por lo que solicitaron presencia inmediata de las autoridades para controlar la situación y evitar que el conflicto pase a mayores.

Prueba de amor en San Valentín: Hombre donó riñón a su esposa

Una verdadera historia de amor se vivió en el Hospital Rebagliati donde Rafael Rivera Valencia decidió desprenderse de uno de sus órganos vitales para salvar la vida de Edelmira Reyes Canahualpa, su esposa por más de 30 años.

Ambos se conocieron cuando eran adolescentes en Villa El Salvador y luego se consolidaron como pareja con el correr del tiempo. Producto de su amor tienen dos hijos: uno de 33 y otro de 19 años.

Sin embargo, una enfermedad renal apareció en la vida de Edelmira Reyes Canahualpa obligándola a someterse a diálisis paulatinamente. Por suerte, la mujer pudo someterse a un trasplante, pero este no resultó de la mejor manera debido a problemas inmunológicos.

A raíz de ello, tuvo que volver a este tratamiento limitando su vida a nivel personal y laboral. En ese momento, especialista del Hospital Rebagliati indicaron a la pareja que el esposo era compatible por lo que su riñón podría ser aprovechado en una posible operación.

Sin dudarlo, ambos se sometieron a la intervención el pasado 21 de enero consolidando un hito médico en el Perú ya que se trataba del primer trasplante renal mixto ABO y HLA incompatible realizado en el Perú.

"Era un trasplante que no se había realizado antes. La paciente tenía anticuerpos contra el grupo sanguíneo A del donante y contra sus antígenos HLA, por lo que fue necesario aplicar estrategias avanzadas de desensibilización para eliminar esos anticuerpos", indicó el doctor Renzo Valdivia, jefe de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Rebagliati.

En medio de celebraciones de carnavales por el Día del Amor y la Amistad, un grupo de vecinos terminaron a los golpes en medio de celebraciones de carnavales en la Plaza de Lurín.