Nuevo ataque a bus de Z Buss: vehículo recibió más de dos balazos cuando iba rumbo a Huacho

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El hecho no dejó heridos ni víctimas mortales, pero generó preocupación entre comerciantes y ciudadanos de la zona, mientras agentes de la Policía acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Bus fue atacado durante su recorrido

Un nuevo ataque contra una unidad de transporte interprovincial encendió las alarmas en la Panamericana Norte. Un bus de la empresa Z Buss fue atacado a balazos aproximadamente a las 5:00 de la mañana, cuando se dirigía hacia Huacho.

El hecho ocurrió a la altura del paradero Senati, donde posteriormente llegaron agentes de la Policía para revisar la zona. El vehículo presentaba más de dos impactos de bala. Pese al ataque, la unidad continuó su recorrido con dirección a Huacho y, hasta el momento no se han registrado personas heridas ni víctimas mortales.

La preocupación también alcanzó a los comerciantes ubicados cerca del lugar. Aunque algunos evitaron brindar declaraciones por temor a posibles represalias.

Tras el hecho, un patrullero de la comisaría de Independencia y agentes de la Policía de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) acudieron al lugar para realizar las primeras verificaciones.

Útimo episodio contra esta empresa ocurrió hace aproximadamente seis semanas

El nuevo atentado genera especial preocupación debido a que Z Bus ya habría sido blanco de otros ataques anteriormente. El último episodio contra esta empresa ocurrió hace aproximadamente seis semanas, por lo que este nuevo caso sería el séptimo ataque registrado contra sus unidades.

El ataque ocurrió en la cuadra 41 de la avenida Alfredo Mendiola. Según relataron vecinos de la zona, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta la puerta del establecimiento y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada. Tras perpetrar el atentado, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido antes de que pudieran ser intervenidos.

Minutos después, agentes de la División de Investigación de Extorsiones llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. En la escena fueron hallados al menos seis casquillos de bala, mientras que en la fachada del local quedaron visibles varios impactos de proyectil.

Al momento del ataque no había trabajadores en el interior, ya que la empresa mantiene suspendidas sus operaciones tras el atentado ocurrido esta semana en Puente Piedra, donde un bus de la compañía fue baleado en plena ruta y con pasajeros a bordo.

El nuevo ataque contra Z Bus evidencia la persistencia de la inseguridad en las rutas hacia el norte de Lima. Aunque no se reportaron heridos, el hecho vuelve a generar preocupación entre pasajeros, trabajadores y vecinos, mientras las autoridades deberán determinar quiénes estuvieron detrás del atentado y reforzar las medidas de protección anunciadas previamente.