Extorsionadores vuelven a atacar agencia de ZBuss: Empresa ya sufrió seis atentados durante junio

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa de transportes interprovincial ZBuss volvió a convertirse en blanco de la delincuencia. La madrugada de este viernes, extorsionadores atacaron a balazos una de sus sedes en Independencia, marcando el sexto atentado que sufre la compañía en lo que va de junio y el segundo registrado en menos de una semana.

Nuevo ataque a empresa ZBuss

El ataque ocurrió en la cuadra 41 de la avenida Alfredo Mendiola. Según relataron vecinos de la zona, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta la puerta del establecimiento y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada. Tras perpetrar el atentado, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido antes de que pudieran ser intervenidos.

Minutos después, agentes de la División de Investigación de Extorsiones llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. En la escena fueron hallados al menos seis casquillos de bala, mientras que en la fachada del local quedaron visibles varios impactos de proyectil. Al momento del ataque no había trabajadores en el interior, ya que la empresa mantiene suspendidas sus operaciones tras el atentado ocurrido esta semana en Puente Piedra, donde un bus de la compañía fue baleado en plena ruta y con pasajeros a bordo.

Con este nuevo hecho de violencia, ya son seis los ataques que ha sufrido ZBuss durante junio. El primero ocurrió el 4 de junio, cuando sujetos armados irrumpieron en una de sus agencias y realizaron varios disparos. El 8 de junio dejaron una nota extorsiva tras lanzar una piedra contra uno de sus buses y, al día siguiente, arrojaron un artefacto explosivo. El 10 de junio, un nuevo atentado dejó a un trabajador herido. A estos hechos se suman el ataque ocurrido esta semana en Puente Piedra y los disparos efectuados durante esta madrugada en Independencia.

🔴🔵 Independencia: Seis ataques y sin tregua: ZBuss vuelve a ser blanco de un atentado a balazos.



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En el lugar aún se esperaba la llegada de los peritos de Criminalística y del fiscal de turno para continuar con las investigaciones. Las autoridades buscan identificar a los responsables de este nuevo atentado, mientras la empresa continúa paralizando sus operaciones debido al temor generado por la ola de violencia y extorsiones que afecta al sector del transporte en Lima.

Es así que, este sexto atentado contra ZBuss en menos de un mes evidencia el fuerte asedio que enfrenta la empresa por parte de bandas dedicadas a la extorsión. Mientras las investigaciones continúan, el caso refleja cómo la violencia criminal sigue afectando al transporte interprovincial, obligando a suspender operaciones y poniendo en riesgo la seguridad de trabajadores, pasajeros y vecinos.