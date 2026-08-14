SAMU traslada a Lima a menor de un año con quemaduras graves desde Andahuaylas

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico accidente doméstico en Andahuaylas estuvo a punto de costar la vida a un lactante de un año y diez meses. El pequeño sufrió un severo derrame de agua hervida en su vivienda que le provocó graves quemaduras, provocando un rápido y alarmante deterioro en su salud que obligó a sus familiares a llevarlo de emergencia al nosocomio de la zona.

Accidente doméstico movilizó al sistema de emergencias

Al ingresar al Hospital Subregional de Andahuaylas, los médicos constataron un cuadro sumamente crítico: el paciente presentaba deshidratación, inestabilidad hemodinámica y signos de shock séptico. Los exámenes clínicos revelaron quemaduras de segundo grado que comprometieron entre el 20 % y 29 % de su superficie corporal, afectando severamente sus miembros inferiores y la región glútea.

La gravedad del diagnóstico exigía una intervención quirúrgica y especializada de inmediato. Sin embargo, el centro hospitalario de origen no contaba con una unidad de cuidados intensivos pediátricos ni con una sala equipada para el tratamiento, lo que ponía en riesgo vital la supervivencia del menor si permanecía en la zona.

SAMU realizó una maniobra inmediata.

Ante la falta de infraestructura local, los especialistas médicos determinaron que la única alternativa para salvar la vida del niño era su referencia urgente a un centro de alta complejidad en la capital, activando las alarmas en el sistema nacional de salud.

Despliegue y traslado aeromédico a Lima

Frente al diagnóstico reservado, el Ministerio de Salud (Minsa), mediante el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), puso en marcha un operativo de evacuación aeromédica. La acción conjunta se ejecutó gracias al convenio interinstitucional suscrito entre el Seguro Integral de Salud (SIS), el SAMU y la Fuerza Aérea del Perú (FAP), permitiendo adecuar una aeronave con soporte vital para el viaje.

El lactante fue transportado de manera rápida y segura hacia el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN San Borja) en Lima. En este centro altamente especializado, el menor ya se encuentra bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario enfocado en su recuperación integral.

De esta manera, el Ministerio de Salud reafirma su capacidad de respuesta inmediata y la articulación entre las instituciones del Estado para salvar vidas. La oportuna atención brindada al pequeño demuestra que la acción rápida de los equipos de primera respuesta resulta determinante para descentralizar los servicios de alta complejidad y proteger a la población infantil más vulnerable.

Esta intervención aeromédica se suma a los 57 traslados de emergencia ejecutados por el SAMU en lo que va del año 2026, alcanzando un histórico de 1,334 evacuaciones asistidas a nivel nacional desde 2018. Estas cifras ratifican el valor del sistema de transporte asistido para acortar distancias geográficas y conectar a los pacientes en situación crítica con la infraestructura médica que requieren.