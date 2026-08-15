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SISMO remece Perú HOY, sábado 15 de agosto: conoce el epicentro y magnitud, según el reporte del IGP

Un nuevo temblor ha sido registrado en la mañana de este sábado 15 de agosto, según el reciente reporte del IGP: conoce cuál fue la magnitud, el epicentro y todos los detalles de este movimiento telúrico.

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/08/2026

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Un nuevo sismo ha sido reportado durante este sábado 15 de agosto. En la siguiente nota, conoce todos los detalles relacionados al epicentro, magnitud y hora exacta del movimiento telúrico.

Sismo hoy, 15 de agosto: ¿Dónde ocurrió?

En su más reciente reporte, el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó que un sismo de magnitud 3.3 en la escala Richter ocurrió al promediar las 4:54 horas. El temblor se registró exactamente a 11 km al NO de Huasicancha, Huancayo en el departamento de Junín.

El reporte del IGP precisó que este movimiento telúrico tuvo una profundidad que alcanzó los 10 kilómetros y una intensidad nivel II. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro se produjo en Yanacancha.

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Aliste una mochila de emergencia ante sismos

Frente a estas circunstancias, se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables al momento de alistar un equipo como este:

  • Alcohol o desinfectante
  • Medicina
  • Pastillas
  • Vendas y curitas
  • Toallas y frazadas
  • Agua embotellada
  • Alimentos enlatados
  • Linterna y radio a pilas 

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Recomendaciones ante un sismo en Perú

Frente a la ocurrencia de sismos en Perú, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico.

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Según precisó, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad. 

Además, cabe destacar que de acuerdo con el balance más reciente del Censis del IGP, entre el 1 de enero y el 9 de agosto del 2026 se han registrado 541 sismos en diferentes regiones del país. 

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Los reportes oficiales indican que las magnitudes oscilaron entre 3.5 y 5.7, mientras que la intensidad máxima alcanzó el nivel VII en la escala de Mercalli Modificada, utilizada para medir los efectos que un movimiento sísmico produce sobre las personas y las edificaciones.

Frente a esos constantes movimientos telúricos y para adoptar mejor gestión del riesgo de desastres, el IGP reportó un boletín dando a conocer detalles del sismo de  magnitud 3.3  que sacudió Junín en la madrugada de hoy, sábado 15 de agosto, con epicentro en territorio chileno.

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