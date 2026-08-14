Sismo en Perú: más de 9 millones de personas están expuestas a zonas de alto riesgo, según especialista de CENEPRED

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El simulacro nacional volvió a poner el foco sobre el riesgo sísmico en Perú. En entrevista con Exitosa, Felipe Tupia, especialista de Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) explicó que millones de personas permanecen expuestas ante un posible movimiento de gran magnitud, mientras las autoridades evalúan la preparación de la población.

Millones expuestos ante un sismo de gran magnitud

La información presentada señala que más de nueve millones de personas estarían ubicadas en zonas consideradas de alto riesgo frente a un sismo. El dato fue mencionado durante el reporte, que mostró imágenes del ejercicio de prevención y ciudadanos siguiendo correctamente las indicaciones establecidas en el ejercicio.

Según Tupia, el análisis presentado permite conocer la cantidad de población que podría verse afectada por un terremoto de gran magnitud. La exposición está relacionada con las condiciones de las zonas donde viven las personas actualmente en Lima y en los sectores actualmente identificados.

El entrevistado explicó que los estudios permiten conocer los sectores donde existe mayor exposición ante un eventual sismo. Esta información sirve para observar las condiciones existentes y reforzar la preparación adecuada. El simulacro nacional permite poner a prueba la respuesta frente a una emergencia sísmica.

En las imágenes del video se observan ciudadanos participando en el ejercicio, mientras diferentes espacios urbanos son utilizados para mostrar cómo podría desarrollarse una emergencia. Además, el material también relaciona el simulacro con la necesidad de mantener medidas de prevención ante posibles movimientos sísmicos posibles.

Preparación y respuesta de la población

El simulacro también permitió mostrar acciones destinadas a mejorar la respuesta de los ciudadanos. Durante el ejercicio, las personas siguieron las recomendaciones establecidas para ubicarse en lugares seguros y participar en las actividades previstas ante una eventual emergencia causada por un terremoto de gran magnitud.

La información difundida destaca que la preparación no depende únicamente de las autoridades. La participación de la ciudadanía forma parte del ejercicio, porque permite comprobar cómo responde la población cuando se activa un escenario de emergencia. El objetivo mostrado es fortalecer la capacidad de respuesta.

Los datos revisados permiten dimensionar la exposición de la población ante un eventual movimiento de gran magnitud. Su participación en el reporte estuvo enfocada en explicar el alcance de los estudios y la importancia de conocer previamente las zonas de mayor riesgo.

El contenido también muestra que el riesgo sísmico está relacionado con la población que vive en áreas expuestas. Por ello, el ejercicio busca reunir información sobre la respuesta ante una emergencia y mostrar la necesidad de mantener una preparación constante frente a un sismo eventual.