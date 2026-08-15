Óscar Junior Custodio habría protagonizado incómodo enfrentamiento con Valentino: "No somos amigos"

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de la tormenta mediática que atraviesa La Bella Luz, Óscar Junior Custodio vuelve a estar en el ojo público. Esta vez, el cantante habría protagonizado un incómodo enfrentamiento con el tiktoker Valentino Palacios por el uso de una imagen que se convirtió en meme y sticker en redes sociales.

Valentino cuenta sobre el enfrentamiento

Todo habría comenzado durante una transmisión de TikTok, cuando Valentino Palacios decidió contar una particular situación que tuvo con un integrante de una conocida orquesta tropical.

Aunque el creador de contenido evitó mencionar directamente su nombre, dio varias pistas que llevaron a sus seguidores a relacionarlo con Óscar Junior Custodio.

Según relató Valentino, el músico le habría reclamado directamente por utilizar un sticker suyo en la sección de comentarios. Se trataría de una imagen en la que aparece llorando y que, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en un conocido meme utilizado por los usuarios de redes sociales.

"Una persona de una orquesta conocida me puso mi pare, es una orquesta muy conocida que últimamente está envuelto en polémica. Me escribe y me manda una foto para ver una vez, era una captura de un comentario donde mandé un sticker de esa persona que se hizo meme llorando", contó Valentino.

Y agregó: "Me dice 'me sorprende ver estos comentarios de parte tuya'. (...) Me dijo 'no me parece, pensé que era amigo tuyo'".

Valentino asegura que no eran amigos

Valentino Palacios dejó en claro que nunca consideró amigo al integrante de la orquesta, aunque sí reconoció que existía cierta cercanía. Incluso recordó que en algún momento tuvo la intención de contratarlo para una celebración personal.

"No es mi amigo, es mi conocido. Yo podría haber sido tu fan, te quise contratar en mi cumpleaños, te iba a pagar porque no vivo del canje. Conocido podría ser porque es de una de las quinientas", señaló el creador de contenido.

Lejos de mostrarse preocupado por el reclamo, Valentino aseguró que continuaría utilizando el conocido sticker. "Seguiré usando tu sticker, demándame, tendrás que demandar a mil personas", agregó.

Aunque el tiktoker no mencionó expresamente a Óscar Junior Custodio, las referencias a la orquesta y a la actual polémica que la rodea hicieron que usuarios en redes sociales especularan que el músico sería la persona a la que se refería.

Así, Óscar Junior Custodio habría protagonizado un incómodo enfrentamiento con Valentino Palacios a raíz del uso de un meme que muestra al músico llorando. Aunque no dijo su nombre, sus declaraciones hicieron que lo relacionaran con el líder de La Bella Luz.