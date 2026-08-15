Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza y cuál es el tipo de cambio este sábado 15 de agosto?

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Conoce cuál es su valor actual y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este sábado 15 de agosto en el mercado paralelo y según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Dólar hoy en Perú: ¿subió o bajó este sábado?

El precio del dólar en Perú es una variable económica que mantiene a la expectativa a la inversionistas, empresarios y ciudadanía en general, especialmente para aquellos que buscan realizar alguna operación económica con esa divisa estadounidense en el mercado cambiario de nuestro país.

Además, quienes realizan compras por internet, pagos internacionales o mantienen deudas en dólares buscan saber si es el mejor momento para la compra o venta de la moneda extranjera, precisamente en un entorno fluctuante, ya que el valor de la divisa puede variar debido a distintos factores como la ley de oferta y demanda, precio de las commodities, intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Las personas interesadas en conocer el precio y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este sábado 15 de agosto, puede hacerlo a través de la página de la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país.

SÁBADO 15 DE AGOSTO Dólar HOY en Perú: conoce el precio y tipo de cambio este viernes 14 de agosto Lee también COMPRA VENTA S/3,358 S/3,368

¿Subió o bajó el precio del dólar hoy? El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), refleja que el tipo de cambio varió, en comparación con el día de ayer viernes 14 de agosto donde el valor de la compra de la divisa era de S/3,361 y la venta era de S/3,371.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo hoy

Para entender mejor el comportamiento del dólar este sábado y tomar mejores decisiones de inversión, también es ideal identificar cuál es su precio en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú. Según el portal cuántoestáeldólar.pe, el dólar paralelo u Ocoña cotiza de la siguiente manera en la mañana de este 15 de agosto:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,350 | Venta S/3,370.

Cotización del dólar paralelo hoy, 15 de agosto, en Perú.

Así cerró el dólar ayer, 14 de agosto, en Perú

Según la información publicada por el BCRP, el precio del dólar cerró ayer, viernes 14 de agosto, en 3,3670 (con apertura de S/3,3630), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 2,3635, con un máximo de S/3,3670 y un mínimo de S/3,3600.

Finalmente, ten en cuenta que otras entidades, además de la Sunat y del BCRP, que te permitirán estar informado sobre el valor de esta divisa son el Banco de la Nación (BN), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

En resumen, el dólar continúa siendo uno de los indicadores económicos más importantes para los peruanos. Por ello, te revelamos cuál es el precio y a cuánto cotiza el tipo de cambio en la apertura de la jornada de este sábado 15 de agosto.