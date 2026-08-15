Segundo TERREMOTO sacude Indonesia en menos de 24 HORAS: ¿Esto activa alerta de tsunami en el Perú este 15 de agosto?

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un sismo de magnitud 6.9 se registró este sábado 15 de agosto en Indonesia, generando atención en la zona donde ocurrió el movimiento telúrico. De acuerdo con la información difundida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, el evento ocurrió a las 06:14:04 horas y tuvo una profundidad de 183.20 kilómetros.

¿Dónde fue el epicentro del segundo sismo en Indonesia?

Según el reporte basado en información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del movimiento telúrico fue localizado a 76 kilómetros al sureste de Medan, Indonesia. El evento alcanzó una magnitud de 6.9 Mw y tuvo una profundidad de 183.20 kilómetros, de acuerdo con el registro difundido por la autoridad marítima peruana.

Debido a la ubicación y características del movimiento, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis realizó la evaluación correspondiente para determinar si existía algún riesgo para las costas peruanas.

Asimismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú precisaron que el movimiento no genera tsunami en el litoral peruano.

La Dirección de Hidrografía y Navegación mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y de posibles alteraciones que puedan representar un peligro para las zonas costeras del Perú.

Ante este tipo de eventos, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y evitar compartir información no confirmada que pueda generar alarma innecesaria

#ÚltimoSismoLejano

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

15-08-26 06:14:04

Magnitud: 6.9 Mw

Referencia: 76 KM AL SE DE MEDAN, INDONESIA

Profundidad: 183.20 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/QbrBhoG8yv — Hidrografía Perú (@DHN_peru) August 15, 2026

Medidas frente a un sismo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) enfatizó la importancia de contar con la mochila para emergencias, la cual debe incluir insumos indispensables como agua embotellada, alimentos no perecibles, botiquín de primeros auxilios y artículos de higiene.

Este equipo resulta determinante para garantizar el abastecimiento básico y la supervivencia de las familias durante las primeras 24 horas posteriores a un desastre natural.

Dado que los suministros iniciales pueden agotarse rápidamente, el organismo oficial recomienda implementar una caja de reserva. Este contenedor complementario permite almacenar una mayor cantidad de provisiones y recursos clave para sostener la atención de los damnificados hasta por 72 horas adicionales mientras se despliega la ayuda humanitaria.

Ante la ocurrencia de movimientos telúricos, INDECI reiteró que la preparación ciudadana activa en los hogares son elementos fundamentales para mitigar los riesgos, reducir la vulnerabilidad de la población y salvar vidas frente a un sismo de gran magnitud.

Asimismo, este panorama refuerza la importancia de la prevención y la preparación oportuna en los hogares para reducir riesgos y proteger a la población frente a futuros movimientos telúricos.

Hasta el momento se desconoce la cifra exacta de afectados en Indonesia tras el sismo de magnitud 6.9. Las autoridades locales y los organismos de gestión de desastres continúan evaluando los daños estructurales y el impacto en las zonas costeras próximas al epicentro.