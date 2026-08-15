Ferran Torres ya es nuevo jugador del PSG: Barcelona cierra su salida por una jugosa suma de euros

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Se acabó la etapa de Ferran Torres en el Barcelona! El delantero español ya es oficialmente nuevo refuerzo del PSG. Tras disputar 207 partidos y marcar 65 goles con la camiseta culé, se va al fútbol francés en una operación que le deja una jugosa suma de euros al conjunto catalán.

Ferran Torres ya es nuevo jugador del PSG

La salida de Ferran Torres comenzó a tomar forma en este mercado de fichajes, especialmente por el movimiento que realizó el Barcelona en su ataque.

Con la llegada de nuevas piezas ofensivas y la presencia cada vez más consolidada de Lamine Yamal en el extremo derecho, la competencia por los minutos se había puesto bastante complicada para el valenciano.

El panorama era claro: el Barcelona tenía varias alternativas para ocupar las posiciones de ataque y Ferran podía perder protagonismo durante la temporada. Por ello, el PSG apareció como uno de los principales interesados en hacerse con sus servicios.

Las conversaciones avanzaron de manera progresiva. El conjunto parisino presentó inicialmente una oferta de 40 millones de euros, propuesta que fue rechazada en primera instancia por el Barcelona.

Sin embargo, las negociaciones continuaron y finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo por 50 millones de euros fijos más otros 5 millones en variables.

La operación terminó de encaminarse en los últimos días. De hecho, Ferran tenía previsto regresar el 12 de agosto a los entrenamientos junto a los demás internacionales, pero el Barcelona le concedió un permiso especial debido a que su incorporación al PSG estaba prácticamente encaminada.

Luis Enrique vuelve a confiar en Ferran Torres

En París, Ferran Torres volverá a encontrarse con un viejo conocido: Luis Enrique. El DT español ya lo dirigió en la selección y fue justamente bajo su mando cuando el valenciano debutó con La Roja allá por el 2020.

En aquel momento, Luis Enrique destacó sus condiciones físicas y su capacidad para llegar al área. Ahora, varios años después, ambos vuelven a coincidir, esta vez en uno de los proyectos más ambiciosos del fútbol europeo.

Ferran llega al PSG tras cuatro temporadas defendiendo la camiseta del Barcelona, etapa en la que jugó 207 partidos, se mandó con 65 goles y metió 23 asistencias. Su salida representa, además, uno de los movimientos importantes del conjunto azulgrana en este mercado.

Entonces, Ferran Torres deja el Barcelona y firma por el PSG en una jugada de 50 millones de euros más 5 en variables. Tras cuatro años vestidos de culé, el atacante arranca este nuevo reto bajo la batuta de Luis Enrique.