Corte de LUZ el 16 y 17 de agosto: conoce los distritos afectados y horarios de suspensión

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cronograma oficial de corte de luz el 16 y 17 de agosto. Conoce qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico programado por las empresas Pluz Perú e Hidrandina. ¿En qué horarios se ejecutará la medida?

¿Cuál es el motivo del corte de luz?

Un nuevo corte de luz puede generar preocupación entre los ciudadanos que necesitan organizar sus actividades con anticipación. Las empresas Pluz Perú e Hidrandina revelaron que interrumpirán el servicio eléctrico este domingo 16 y lunes 17 de agosto en algunos sectores de Lima y Callao, así como en el norte del país.

De acuerdo al comunicado de ambas instituciones, la medida responde a labores de mantenimiento preventivo y mejoras de las redes para optimizar el suministro. Por ello, insta a sus respectivos usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de quedarse sin electricidad esos días.

Distritos afectados por corte de luz el 16 de agosto

A través de su página oficial, Hidrandina precisó que el corte de luz que tiene programado para el domingo 16 de agosto se realizará en los siguientes distritos de La Libertad:

En Huanchaco desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en Vía de Evitamiento - Carretera Panamericana.

Asimismo, precisó que la interrupción del servicio eléctrico será en distritos de Áncash que puedes verificar en este LINK y también en Cajamarca, que se precisan en la siguiente imagen:

Áreas afectadas en Cajamarca el 16 de agosto, según Hidrandina.

Corte de luz en Lima y Callao el 17 de agosto: zonas afectadas

Para saber a tiempo si tienes un corte programado haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos en la imagen qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz este lunes 17 de agosto:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en P.J. Jesús Oropeza Chonta mz. M, N, av. Canto grande cdra. 38, pasaje Río Moche cdra. 3.

En Comas

Desde las 9:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en av. Universitaria cdras. 11, 12, 68, 69, calle Corbacho cdras. 3, 4, jr. Hermilio Valdizán cdras. 3, 4, jr. Martín Aranguren cdras. 8, 9, urb. Sta. Luzmila mzs. P, Q, R, S.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en Centro Poblado Cercado de Puente Piedra av. La Victoria cdras. 5, 6, calle José Gálvez cdras. 3, 4, mz. 34, calle S/N mz. A, B, E, Y, jr. Ricardo Palma Soriano cdras. 3, 4, 5, 6, 7, mz. 35, 38, 39, jr. Mariscal Ramón Castilla cdras. 2, 3, mz. 39, 50, A, jr. Sucre cdra. 3, mz. 33, pasaje 1, mz. A, B, C, D, pasaje Ricardo Palma mz. B11.

Sectores afectados en Lima Cercado

Desde las 00:00 hasta las 6:00 a. m. en jr. Carabay cdra. 6, jr. De la Unión cdras. 7, 8, jr. Moquegua cdra. 1, jr. Puno cdras. 1, 2, 7, 8.

Ante el anuncio del corte de luz programado para el 16 y 17 de agosto, se aconseja revisar el cronograma a tiempo para verificar qué distritos serán afectados y los horarios de la interrupción del servicio, para tomar medidas preventivas desde ya.