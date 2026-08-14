Sismo de magnitud 8.8 en Lima dejaría más de 10 mil fallecidos, según presidenta Fujimori

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú se puso a prueba este viernes con el II Simulacro Nacional Multipeligro. Desde Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori ofreció un balance que ilustra el impacto devastador que tendría un sismo de magnitud 8.8 en Lima y Callao: más de 10 mil muertos, cientos de miles de heridos y millones de damnificados.

"Es un panorama desolador", reconoció, subrayando que la preparación ciudadana es vital porque "un terremoto nunca avisa".

Cifras devastadoras

De acuerdo al reporte oficial, un evento sísmico de esa magnitud dejaría 10,926 fallecidos, 165,160 lesionados, 2,199,818 damnificados y 3,896,967 afectados en total. Además, se proyecta que 1,345 centros de salud y 4,173 aulas escolares resultarían dañadas, mientras que 555,859 viviendas quedarían destruidas.

"De acuerdo a lo planificado, habríamos tenido un terremoto de 8.8 grados y, si es que esto hubiese sido real, este sería el reporte que yo tendría que dar", señaló Fujimori,

Asimismo, enfatizó que las cifras son simuladas pero reflejan la magnitud del riesgo. La presidenta añadió que el balance se actualizará cada pocas horas como parte del ejercicio, y felicitó a los ciudadanos que participaron en todo el país.

🔴🔵🚨 #AHORA | Tras el II Simulacro Nacional Multipeligro, la presidenta Keiko Fujimori ofreció un balance de que dejaría un sismo de magnitud 8.8 en la capital. Señaló que unas 10,926 personas perderían la vida, más de 165 mil resultarían heridas y dejaría más de 2 millones de... pic.twitter.com/qC9tjiOzlv — Exitosa Noticias (@exitosape) August 14, 2026

El Perú a prueba

El simulacro, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), buscó evaluar la capacidad de respuesta de instituciones y población ante un escenario de megasismo y tsunami. La mandataria recordó que la importancia de estos ejercicios se refuerza con los recientes movimientos telúricos en países vecinos como Venezuela y Colombia, además de las emergencias registradas en Junín.

La jornada incluyó evacuaciones en viviendas, centros de trabajo, colegios y hospitales, así como la activación de brigadas y protocolos de emergencia. El objetivo es fortalecer la preparación ciudadana y la coordinación interinstitucional para reducir el impacto de un desastre real.

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