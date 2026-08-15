Perú registra TRES sismos en una hora y crece la preocupación por los recientes terremotos en países vecinos

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el lapso de una hora, tres movimientos telúricos remecieron distintas zonas del Perú, generando preocupación entre la población durante la noche del viernes y madrugada del sábado. Los eventos fueron de magnitudes moderadas y no se reportaron daños, pero el constante movimiento en diversas regiones del país volvió a poner en alerta a los ciudadanos.

Sismos en las últimas horas

El primer sismo ocurrió a las 11:07 p. m. del viernes 14 de agosto. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una magnitud de 4.0 y una profundidad de 91 kilómetros. El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al sur de Lircay, en la provincia de Angaraes, región Huancavelica, donde alcanzó una intensidad III.

Apenas 35 minutos después, a las 11:42 p. m., un segundo movimiento fue registrado cerca de Chilca, en la provincia de Cañete, Lima. El temblor alcanzó una magnitud de 3.4 y tuvo una profundidad de 47 kilómetros. Según el reporte oficial, el epicentro estuvo a 22 kilómetros al suroeste de Chilca y también presentó intensidad III.

La actividad continuó durante la madrugada. A las 12:11 a. m. del sábado 15 de agosto, el IGP registró un tercer sismo, esta vez de magnitud 3.5 y apenas 11 kilómetros de profundidad. El epicentro se localizó a 14 kilómetros al noroeste de Huasicancha, en Huancayo, Junín, con intensidad III.

Aunque ninguno de estos movimientos alcanzó una magnitud elevada ni generó reportes oficiales de daños, la cercanía temporal entre los tres episodios generó zozobra. La preocupación también se alimenta del contexto regional, especialmente por los terremotos registrados recientemente en Venezuela y Colombia, que han dejado importantes daños y numerosas víctimas.

Perú registra 3 sismos en la última hora

El terremoto de magnitud 7.5 registrado en Venezuela el 24 de junio y el sismo de magnitud 7.4 que golpeó Colombia el 10 de agosto mantienen la atención sobre la actividad sísmica regional. Sin embargo, la ocurrencia de estos tres sismos en Perú no permite anticipar un terremoto mayor, pues los movimientos telúricos no pueden predecirse con precisión.

Keiko Fujimori habla sobre eventual sismo en Lima

El Perú se puso a prueba este viernes con el II Simulacro Nacional Multipeligro. Desde Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori ofreció un balance que ilustra el impacto devastador que tendría un sismo de magnitud 8.8 en Lima y Callao: más de 10 mil muertos, cientos de miles de heridos y millones de damnificados.

De acuerdo al reporte oficial, un evento sísmico de esa magnitud dejaría 10,926 fallecidos, 165,160 lesionados, 2,199,818 damnificados y 3,896,967 afectados en total. Además, se proyecta que 1,345 centros de salud y 4,173 aulas escolares resultarían dañadas, mientras que 555,859 viviendas quedarían destruidas.

"De acuerdo a lo planificado, habríamos tenido un terremoto de 8.8 grados y, si es que esto hubiese sido real, este sería el reporte que yo tendría que dar", señaló Fujimori.

En este contexto, si bien los movimientos registrados no generaron daños, las autoridades recomiendan mantener la calma y fortalecer las medidas de prevención. Contar con una mochila de emergencia, identificar zonas seguras y conocer las rutas de evacuación permitirá estar preparados ante cualquier eventualidad sísmica que pudiera presentarse.