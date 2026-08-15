RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
En Pamplona Alta

SJM: Delincuentes desatan balacera en barbería y dejan dos heridos tras ataque armado

Una balacera dentro de una barbería en San Juan de Miraflores dejó dos personas heridas. La Policía encontró cinco casquillos e investiga el ataque, sin descartar un presunto ajuste de cuentas.

Balacera en barbería deja 2 heridos
Balacera en barbería deja 2 heridos (Composición Exitosa)

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 15/08/2026

Síguenos en Google News Google News

Una balacera desató el terror dentro de una barbería ubicada en la cuadra uno de la avenida La Paz, en San Juan de Miraflores. Un sujeto armado ingresó al establecimiento y abrió fuego contra un cliente, mientras que otra persona resultó herida durante el ataque. Ambos fueron trasladados a un hospital para ser atendidos de manera oportunidad, mientras que la Policía ya inició las investigaciones.

Balacera en barbería de SJM

De acuerdo con la información preliminar y la versión de varios testigos, el atacante habría ingresado al local con el rostro cubierto por una capucha. Una vez dentro, sacó un arma de fuego y disparó directamente contra uno de los clientes. Durante el ataque, otro presente también fue alcanzado por los proyectiles.

"El que dispara dentro, caminando como tenía una capucha, disparó y se fue caminando también porque después vino un policía. Hay dos heridos, aún no le cayó una vena en la pierna y el otro no lo sé. No, no sé si murió", explicó un testigo.

Tras el ataque, ambos heridos fueron auxiliados y trasladados de emergencia al hospital María Auxiliadora, donde recibieron atención médica. Hasta el momento, el diagnóstico de las víctimas se mantiene reservado, mientras los familiares permanecen a la espera de información sobre su estado de salud.

En tanto, agentes de la comisaría de Pamplona y peritos de Criminalística cercaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias. Durante la inspección del establecimiento, los especialistas encontraron un total de cinco casquillos de bala, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

Policía frustra asalto a empresario en Ventanilla: presuntos delincuentes fueron abatidos durante intervención
Lee también

Policía frustra asalto a empresario en Ventanilla: presuntos delincuentes fueron abatidos durante intervención

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque y la Policía ya inició las investigaciones para identificar y ubicar al responsable. No obstante, entre las primeras hipótesis no se descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas. Vecinos de Pamplona Alta denunciaron además los constantes hechos de inseguridad registrados en el sector.

Otro asesinato en SJM

Hace aproximadamente un mes, un mototaxista de nacionalidad venezolana fue asesinado a balazos la noche del domingo en San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 p. m. en la avenida Caneo, cerca de las torres de alta tensión, donde la víctima fue sorprendida por sujetos armados mientras permanecía dentro de su vehículo menor.

¡De terror! Balean combi llena de pasajeros en la avenida La Marina: chofer resultó gravemente herido
Lee también

¡De terror! Balean combi llena de pasajeros en la avenida La Marina: chofer resultó gravemente herido

La víctima fue identificada como Héctor Giovanni Piña García, de 50 años. De acuerdo con el testimonio de vecinos y personas que se encontraban en la zona, cuatro delincuentes llegaron a bordo de dos motocicletas y abrieron fuego contra el mototaxista, quien murió en el lugar a consecuencia de los múltiples impactos de bala.

Es así que, este nuevo ataque vuelve a poner en evidencia la inseguridad que afecta a San Juan de Miraflores. Hace aproximadamente un mes, el mototaxista venezolano Héctor Giovanni Piña García, de 50 años, fue asesinado a balazos en la avenida Caneo por sujetos que llegaron en dos motocicletas.

Temas relacionados ataque armado balacera Barbería Delincuencia SJM

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA