SJM: Delincuentes desatan balacera en barbería y dejan dos heridos tras ataque armado

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una balacera desató el terror dentro de una barbería ubicada en la cuadra uno de la avenida La Paz, en San Juan de Miraflores. Un sujeto armado ingresó al establecimiento y abrió fuego contra un cliente, mientras que otra persona resultó herida durante el ataque. Ambos fueron trasladados a un hospital para ser atendidos de manera oportunidad, mientras que la Policía ya inició las investigaciones.

Balacera en barbería de SJM

De acuerdo con la información preliminar y la versión de varios testigos, el atacante habría ingresado al local con el rostro cubierto por una capucha. Una vez dentro, sacó un arma de fuego y disparó directamente contra uno de los clientes. Durante el ataque, otro presente también fue alcanzado por los proyectiles.

"El que dispara dentro, caminando como tenía una capucha, disparó y se fue caminando también porque después vino un policía. Hay dos heridos, aún no le cayó una vena en la pierna y el otro no lo sé. No, no sé si murió", explicó un testigo.

Tras el ataque, ambos heridos fueron auxiliados y trasladados de emergencia al hospital María Auxiliadora, donde recibieron atención médica. Hasta el momento, el diagnóstico de las víctimas se mantiene reservado, mientras los familiares permanecen a la espera de información sobre su estado de salud.

En tanto, agentes de la comisaría de Pamplona y peritos de Criminalística cercaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias. Durante la inspección del establecimiento, los especialistas encontraron un total de cinco casquillos de bala, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque y la Policía ya inició las investigaciones para identificar y ubicar al responsable. No obstante, entre las primeras hipótesis no se descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas. Vecinos de Pamplona Alta denunciaron además los constantes hechos de inseguridad registrados en el sector.

🔴🔵 SJM: ataque armado deja dos heridos dentro de barbería.



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Otro asesinato en SJM

Hace aproximadamente un mes, un mototaxista de nacionalidad venezolana fue asesinado a balazos la noche del domingo en San Juan de Miraflores. El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 p. m. en la avenida Caneo, cerca de las torres de alta tensión, donde la víctima fue sorprendida por sujetos armados mientras permanecía dentro de su vehículo menor.

La víctima fue identificada como Héctor Giovanni Piña García, de 50 años. De acuerdo con el testimonio de vecinos y personas que se encontraban en la zona, cuatro delincuentes llegaron a bordo de dos motocicletas y abrieron fuego contra el mototaxista, quien murió en el lugar a consecuencia de los múltiples impactos de bala.

Es así que, este nuevo ataque vuelve a poner en evidencia la inseguridad que afecta a San Juan de Miraflores. Hace aproximadamente un mes, el mototaxista venezolano Héctor Giovanni Piña García, de 50 años, fue asesinado a balazos en la avenida Caneo por sujetos que llegaron en dos motocicletas.