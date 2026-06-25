Nuevo incendio se registra en el Centro Histórico de Lima, HOY, jueves 25 de junio: Vivienda es consumida en llamas

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incendio de medianas proporciones se registra en el Centro Histórico de Lima, específicamente en una vivienda ubicada en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Azángaro.

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, el siniestro comenzó al promediar las 3:14 p. m. de hoy, jueves 25 de junio. La emergencia requiere hasta el momento la presencia de seis unidades de diferentes compañías de Lima Metropolitana.

Emergencia en la capital

El incendio viene consumiendo el segundo piso de una edificación que al parecer funcionaría como almacén. Debido al humo tóxico que emana la zona de emergencia, los transeúntes y comerciantes tuvieron que evacuar para no ser víctimas de asfixias y salvaguardar su integridad.

En sentido, la labor de los "hombres de rojo" comenzó a los pocos minutos para intentar controlar el siniestro y realizar las labores de rescate que puedan presentarse. Del mismo modo, personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Policía Nacional, también han llegaron al lugar de los hechos para acordonar el punto.

Además, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, ha movilizado una ambulancia para brindar atención médica a los eventuales afectados, teniendo una en espera para garantizar la respuesta inmediata en caso sea requerida.

Además, indican que los establecimientos de salud de la jurisdicción se encuentran en alerta para la recepción y manejo de posibles heridos.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un incendio en el Centro de Lima, el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato una ambulancia para brindar atención oportuna a los afectados.



🚑 Otra unidad de SAMU se encuentra preparada para garantizar una respuesta inmediata en caso sea... pic.twitter.com/fkMpyu2oDE — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 25, 2026

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Así como, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.

Frente a la nueva emergencia en el Centro de Lima, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración. Si bien es cierto que todavía no se confirma el origen del siniestro, no se descarta que sea por un cortocircuito.