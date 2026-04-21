Oleajes anómalos: A 74 ascienden los puertos cerrados por fenómeno que persistirá hasta el viernes 24 de abril

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) reportó que hasta la mañana de este martes 21 de abril, 74 puertos se mantienen cerrados debido a la presencia de oleajes de hasta moderada intensidad en el litoral peruano.

Como se recuerda, de acuerdo con el Aviso Especial N.º 15-26 de la DHN, este fenómeno estará presente la costa del país hasta el viernes 24 de abril. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico y zonas restringidas en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

¿Qué puertos permanecen cerrados?

De acuerdo con lo mencionado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), hay 52 puertos abiertos y 74 cerrados, de los cuales 26 son del litoral norte, 27 del centro y 21 del sur, los cuales se detallan a continuación:

Puertos cerrados en el litoral norte : Muelle Carga Líquida Petroperú, Muelle Híbrido MU 2, Terminal Multiboyas Negritos, Terminal Multiboyas Punta Arenas, Caleta Guadalupito, Muelle Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry, puerto Morín. Puerto Salaverry (muelles 1A-1B y 2A-2B), Terminal Multiboyas Salaverry, Caleta Cherrepe, Caleta Huanchaco, Caleta La Barranca, Caleta Magdalena de Cao, Puerto Malabrigo, Puerto Pacasmayo, Caleta San José, Caleta Santa Rosa, Puerto Eten, Puerto Pimentel, Terminal Multiboyas Eten, Caleta Colán, Caleta La Islilla, Caleta Tierra Colorada, Caleta Tortuga, Caleta Yacila y Puerto Paita.

: Muelle Carga Líquida Petroperú, Muelle Híbrido MU 2, Terminal Multiboyas Negritos, Terminal Multiboyas Punta Arenas, Caleta Guadalupito, Muelle Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry, puerto Morín. Puerto Salaverry (muelles 1A-1B y 2A-2B), Terminal Multiboyas Salaverry, Caleta Cherrepe, Caleta Huanchaco, Caleta La Barranca, Caleta Magdalena de Cao, Puerto Malabrigo, Puerto Pacasmayo, Caleta San José, Caleta Santa Rosa, Puerto Eten, Puerto Pimentel, Terminal Multiboyas Eten, Caleta Colán, Caleta La Islilla, Caleta Tierra Colorada, Caleta Tortuga, Caleta Yacila y Puerto Paita. Puertos cerrados en el litoral sur : Caleta Atico, Caleta La Planchada, Caleta Quilca, Puerto Matarini, Terminal Multiboyas Mollendo, Caleta El Faro, Terminal Multiboyas Monte Azul, Terminal Multiboyas Tablones, Terminal Portuario Tisur (Muelle "C" y "F"), Caleta Morro Sama, Caleta Vila Vila, Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo, ENAPU, Muelle Engie, Muelle Fiscal Ilo, Muelle SPCC (Patio Puerto), Punta Picata, Terminal Multiboyas Petroperú, Terminal Multiboyas TLT y Terminal Portuario Marine Trestle Tablones.

: Caleta Atico, Caleta La Planchada, Caleta Quilca, Puerto Matarini, Terminal Multiboyas Mollendo, Caleta El Faro, Terminal Multiboyas Monte Azul, Terminal Multiboyas Tablones, Terminal Portuario Tisur (Muelle "C" y "F"), Caleta Morro Sama, Caleta Vila Vila, Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo, ENAPU, Muelle Engie, Muelle Fiscal Ilo, Muelle SPCC (Patio Puerto), Punta Picata, Terminal Multiboyas Petroperú, Terminal Multiboyas TLT y Terminal Portuario Marine Trestle Tablones. Puertos cerrados en el litoral centro: Muelle 1 (TPMC), Muelle 2 (TPMC), Puerto Chancay, Terminal Multiboyas BPO, Caleta Coishco, Caleta El Dorado, Caleta La Gramita, Caleta Los Chimús, Caleta Santa, Caleta Tortugas, Muelle Portuario Sider "C", Puerto Casma, Puerto Chimbote, Puerto Samanco, Terminal Portuario Muelle N.° 1 y N.°2, Caleta Carquín, Caleta Vegueta, Caleta Huacho, Caleta Chala, Caleta Lomas, Caleta Nazca, Caleta Puerto Viejo, Caleta Sagua, Caleta Tanaka, Puerto San Juan y Puerto San Nicolás.

🌊74 puertos se encuentran cerrados en todo el litoral, según informó la @MGP_DICAPI, ante la ocurrencia de #Oleaje de ligera a moderada intensidad. De acuerdo a la @DHN_peru, este fenómeno se presentaría hasta el 24 de abril. pic.twitter.com/lrxSjA4Ida — COEN - INDECI (@COENPeru) April 21, 2026

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El COEN comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general mientras duran los oleajes anómalos.