Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta fenómeno en litoral peruano desde las próximas horas

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de hasta moderada intensidad en el litoral peruano para esta semana de abril.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 15-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde la tarde del lunes 20 hasta el viernes 24 de abril. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), persistirá oleaje ligero del suroeste, incrementando a nivel moderado desde la tarde del lunes 20 y disminuyendo nuevamente a ligero en la mañana del martes 21 de abril.

Con referente al litoral centro (al sur de Salaverry hasta Chancay), tiene el mismo pronóstico del litoral norte. Del mismo modo, para la zona que va del sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero incrementará a moderado desde la madrugada del lunes 20, regresando a nivel ligero también por la mañana del martes 21 abril.

Para el litoral sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), continuará el oleaje ligero del suroeste, elevándose a moderado desde la madrugada del lunes 20 y retornando a ligero en la mañana del martes 21 de abril.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Aviso Especial de Oleaje N.º 15-26 de la DHN

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.