Terremoto en Filipinas deja decenas de muertos y cientos de heridos: Imágenes impactan al mundo

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un poderoso terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas y sembró el pánico entre miles de familias que iniciaban sus actividades cotidianas. El movimiento telúrico sorprendió a estudiantes, trabajadores y comerciantes, provocando escenas de desesperación mientras edificios se estremecían y numerosas personas buscaban refugio en espacios abiertos para ponerse a salvo.

Las consecuencias del sismo se hicieron visibles en cuestión de minutos. Diversas viviendas, establecimientos comerciales y edificaciones públicas sufrieron daños de consideración, especialmente en la isla de Mindanao. Imágenes difundidas por autoridades locales mostraron estructuras parcialmente derrumbadas, fachadas destruidas y calles cubiertas por escombros, mientras los equipos de emergencia iniciaban las labores de evaluación y rescate.

Sismo dejó muertos y heridos en Filipinas

Horas después de la tragedia, las autoridades confirmaron que el terremoto dejó al menos 19 personas fallecidas y 134 heridas. La región de Soccsksargen fue una de las más golpeadas, concentrando gran parte de las víctimas mortales. Hospitales y centros de salud recibieron a decenas de afectados que presentaban lesiones de diversa gravedad tras el fuerte movimiento sísmico.

En la ciudad de General Santos, una de las zonas más impactadas, varios negocios sufrieron severos daños. Entre ellos destacaron restaurantes y comercios que colapsaron durante el temblor. Además, se reportó la interrupción temporal del servicio eléctrico y problemas en las comunicaciones. Los rescatistas también trabajaron para localizar a personas que habrían quedado atrapadas entre los restos de algunas edificaciones.

Terremoto en Filipinas

El desastre también alcanzó a las escuelas. El terremoto ocurrió justamente cuando comenzaba el nuevo año académico en los centros educativos públicos. Videos compartidos en redes sociales mostraron a niños aterrorizados intentando protegerse mientras el suelo se movía violentamente. En algunas instituciones se registraron daños en techos e infraestructura, aunque no se reportaron víctimas entre los estudiantes involucrados.

Terremoto en Filipinas

Sismo generó alerta de tsunami

Tras la emergencia, el gobierno filipino activó operativos de evacuación y asistencia para las comunidades afectadas. Paralelamente, las autoridades mantuvieron las alertas ante el riesgo de tsunami y continuaron monitoreando las numerosas réplicas registradas después del sismo. Mientras tanto, miles de familias enfrentan la difícil tarea de recuperarse de una tragedia que dejó pérdidas humanas, destrucción material y un profundo impacto emocional en todo el sur del país.

La provincia de Sarangani fue otra de las zonas donde los daños resultaron más evidentes. Allí, edificios públicos presentaron grietas y varias personas requirieron atención médica tras sufrir crisis nerviosas o desmayos. Habitantes de la zona describieron el evento como uno de los terremotos más intensos que recuerdan, reflejando la magnitud del desastre vivido.