Korina y Paloma Fiuza se reencuentran en medio de rumores de disputa amorosa: ¿Cómo reaccionaron?

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira volvió a captar la atención del público tras protagonizar un inesperado reencuentro con Paloma Fiuza durante una reciente edición del programa televisivo "Me caigo de risa". La coincidencia ocurrió en medio de los persistentes rumores sobre una supuesta separación entre la modelo venezolana y Mario Hart, así como de especulaciones que vinculan sentimentalmente al piloto con la brasileña.

¿Korina encaró a Paloma?

La presencia de ambas figuras en un mismo set despertó gran expectativa entre los seguidores de la farándula. Muchos esperaban un momento incómodo debido a las versiones que han circulado en las últimas semanas sobre el estado del matrimonio de Korina y Mario. Sin embargo, la exchica reality sorprendió al mostrarse relajada, sonriente y completamente enfocada en disfrutar de la dinámica del programa.

Lejos de cualquier gesto de tensión, Korina destacó el buen ambiente que se vivió durante las grabaciones. Incluso resaltó la energía positiva de Paloma Fiuza, dejando entrever que la convivencia en el set fue cordial y amena. Su actitud fue interpretada por muchos como una muestra de madurez frente a los comentarios y especulaciones que rodean su vida personal.

Durante la emisión, la actriz también compartió detalles sobre el momento que atraviesa actualmente. Según explicó, se encuentra en una etapa de mayor tranquilidad emocional, enfocada en disfrutar las experiencias que se presentan en su vida. Esta reflexión llamó la atención porque llega en medio de las constantes versiones sobre una posible crisis sentimental con Mario Hart.

"Enérgica es la palabra de hoy. Diversión total, ahorita estoy en un punto de diversión, ya no estoy como preocupada por sobrevivir, simplemente estoy disfrutando, aceptando lo que se venga como se venga", indicó.

Korina está en el mejor momento de su vida

Además, Korina confesó que esta nueva experiencia televisiva le ha permitido mostrarse más auténtica y espontánea. La modelo aseguró que ha aprendido a liberarse de ciertos temores y bloqueos que antes limitaban su desenvolvimiento frente a cámaras.

"Algo que me ha sorprendido muchísimo es que estoy logrando soltarme bastante, cosa que no hago nunca, siempre tengo como un bloqueo, un caparazón (...) He aprendido esto de soltar que es súper importante, no tomarse todo tan a pecho, tan personal..." agregó.

De esta manera, el comentado reencuentro de Korina Rivadeneira con Paloma Fiuza terminó desarrollándose en un ambiente de armonía, dejando en segundo plano los rumores que continúan rodeando su vida sentimental, y resaltando lo bien que se llevan con el paso de los años.