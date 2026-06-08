Magaly niega haberse burlado de la muerte de su abogado Iván Paredes: "Solo he dado mi opinión"

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de pronunciarse sobre las críticas que recibió tras la muerte de su exabogado, Iván Paredes. La conductora rechazó de manera tajante las versiones que la acusan de haberse burlado del fallecido letrado y aseguró que únicamente expresó su opinión sobre una persona con la que mantuvo una relación conflictiva durante varios años.

Magaly niega burlas hacia su exabogado

Tras participar en la segunda vuelta electoral, la periodista fue abordada por la prensa y aprovechó para aclarar la polémica. Según explicó, en ningún momento buscó faltar el respeto a la memoria de Iván Paredes. Sin embargo, dejó en claro que el fallecimiento del abogado no modificará la percepción que tiene sobre él debido a experiencias negativas que, según afirma, marcaron su vínculo profesional y personal.

"No me he burlado. He dado mi opinión. Además, por más que una persona se muera, voy a opinar de él cuando esa persona trató de hacerme tanto daño", indicó para Trome.

La conductora sostuvo que mantiene el mismo concepto que tenía de su exdefensor cuando este aún vivía. Para Magaly, los desacuerdos y enfrentamientos ocurridos en el pasado continúan influyendo en su postura actual. Aunque expresó sus deseos de que el abogado descanse en paz, insistió en que eso no implica cambiar la opinión que formó a raíz de los conflictos que protagonizaron.

"Yo como ser humano, tengo una idea de ese señor bien fea. Tengo un concepto pésimo, así se haya muerto o no. Por eso dije: 'Que descanse en paz', pero mi concepto nadie lo va a cambiar. Ese señor armó una argucia para atacarme de la manera más vil", agregó.

La controversia se intensificó luego de que el estudio jurídico vinculado a Iván Paredes señalara que existe información almacenada en el teléfono celular del abogado. Desde ese entorno se indicó que dicho material demostraría intentos de comunicación por parte del equipo de producción de la conductora, una afirmación que ha generado nuevas especulaciones alrededor del caso.

Magaly reta al estudio jurídico

Lejos de mostrarse preocupada, Magaly respondió desafiando a que se difunda cualquier información que consideren relevante. Además, cuestionó el tono empleado por el estudio legal y calificó estas acciones como una forma de presión.

"Sácalo. De mi parte no hay temor alguno, sino de ellos (...) El estudio sigue con su matonería, matonesco viniendo de un estudio, porque es amenazante al decir: 'El teléfono existe. A ver, sácalo, si no te demando yo", concluyó.

De esta manera, la conductora de 'Magaly TV, la firme' reafirmó su posición y dejó claro que seguirá defendiendo su versión de los hechos, pese a las críticas y cuestionamientos que continúan surgiendo tras el fallecimiento de Iván Paredes.