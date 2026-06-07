Segunda Vuelta 2026: JNE pide serenidad y respeto mientras se procesan los resultados oficiales

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La incertidumbre y la tensión marcan las horas posteriores al cierre de las votaciones de la segunda vuelta presidencial. En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) difundió un mensaje institucional en el que invoca a las organizaciones políticas, a sus simpatizantes y a la ciudadanía en general a mantener la calma y actuar con responsabilidad democrática mientras se procesan las actas.

"El JNE invoca a las organizaciones políticas, a sus simpatizantes y a la ciudadanía en general, a mantener la calma, a actuar con la responsabilidad democrática que el país exige y a esperar los resultados oficiales con serenidad y respeto", señaló la entidad en su comunicado.

El organismo recordó que deben procesarse todas las actas del territorio nacional y del extranjero, y que la información oficial será publicada de manera paulatina por la ONPE conforme avance el trabajo de los Jurados Electorales Especiales y del Pleno del JNE.

Un escenario de tensión

El mensaje llega en un momento de alta expectativa, con resultados preliminares que muestran una contienda extremadamente ajustada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La diferencia mínima ha generado nerviosismo en sectores políticos y ciudadanos, lo que explica la insistencia del JNE en evitar confrontaciones y preservar la confianza en el sistema electoral.

El JNE invoca a las organizaciones políticas, a sus simpatizantes y a la ciudadanía en general, a mantener la calma, a actuar con la responsabilidad democrática que el país exige y a esperar los resultados oficiales con serenidad y respeto.#TuVotoSeRespeta #SegundaVuelta #EG2026 pic.twitter.com/Tiyt1FUtx8 — JNE Perú (@JNE_Peru) June 8, 2026

Voces de cautela

La exhortación del JNE fue complementada por declaraciones de líderes políticos que también pidieron prudencia. La virtual senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, señaló en Exitosa que los resultados deben tomarse con cautela, recordando que las encuestas previas ya anticipaban un escenario muy apretado.

"Me parece que hay que tomar esto con mucha cautela. Incluso en las últimas encuestas los resultados han sido muy apretados. Recordemos que el Perú es un país con una composición muy compleja, así que a veces hay que esperar incluso qué es lo que determina el voto rural", reflexionó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Mirtha Vásquez, virtual senadora por Ahora Nación, pidió prudencia al analizar los resultados a boca de urna de la segunda vuelta electoral. "Hay que tomar esto con mucha cautela", señaló.



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Desconfianza ciudadana

El JNE subrayó que el sistema electoral peruano es garantista y que cada voto será respetado. La invocación busca frenar la propagación de rumores y evitar que la incertidumbre se traduzca en confrontaciones políticas o sociales. La experiencia de elecciones pasadas, donde la diferencia mínima derivó en semanas de tensión, refuerza la necesidad de serenidad en esta etapa.

El llamado del JNE a la calma y al respeto por los resultados oficiales se convierte en un mensaje clave para preservar la estabilidad democrática en un momento decisivo. La exhortación institucional, sumada a voces políticas que piden cautela, apunta a que la ciudadanía y los actores políticos asuman con responsabilidad el desenlace de una elección que podría definirse voto a voto.