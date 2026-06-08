Brian Rullan arrocha la amistad de Laura Spoya y disfruta su soltería: "Lo demás es tema secundario"

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El empresario mexicano Brian Rullan considera que está atravesando una de las mejores etapas de su vida tras separarse definitivamente de su esposa, Laura Spoya. Brian indicó que por el momento permanece soltero, pues le ha cerrado las puertas al amor, pero no descarta iniciar una relación en el futuro.

Brian Rullan da vuelta a la página tras su separación de Laura

Durante una reciente entrevista con un conocido diario local, el empresario gastronómico y de discotecas fue consultado directamente sobre su actual estado sentimental. Él confesó que es un romántico empedernido, pero actualmente prefiere estar soltero, disfrutando de su libertad y con el corazón tranquilo.

"A futuro, sí. Soy un lover (amante del amor) al cien por ciento, pero ahorita nada. He guardado mi corazón. El amor para el ataúd", dijo para Trome.

En otro momento, Brian fue consultado sobre su separación de Laura, la cual fue bastante mediática debido a que, en un inicio, ambos evitaron hablar sobre el tema. Sin embargo, cuando la situación se volvió insostenible, quedó en evidencia que la modelo buscaba separarse mientras el empresario aún guardaba esperanzas de recuperar su matrimonio.

Sin embargo, todo eso quedó en el pasado y Brian asegura que ya lo ha superado. Sobre la posibilidad de retomar una relación con la madre de sus hijos, señaló que lo más importante es que sus dos pequeños estén tranquilos y vean que sus padres mantienen una muy buena relación.

"Lo más importante es que manejemos correctamente el tema de nuestros bebés. Lo demás es secundario", sentenció.