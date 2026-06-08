Elecciones 2026: Niña arroja DNI de su madre al río camino a votar y desata risas en redes sociales

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La segunda vuelta de las Elecciones 2026 ha dejado muchos momentos, algunos graciosos y otros asombrosos. Sin embargo, uno de los que más se hizo viral en redes sociales fue el caso de una menor de edad que arrojó accidentalmente el DNI de su madre al río por el que se desplazaban rumbo a su local de votación.

Mujer pierde su DNI en el río

El video viral comienza en el preciso instante en que una mujer, junto a su pequeña hija y un amigo, se dirige hacia su local de votación a bordo de una lancha, un medio de transporte muy utilizado en la Amazonía peruana debido a que muchos caminos son intransitables por tierra y resulta más conveniente movilizarse por vía fluvial.

La mujer se muestra muy emocionada por cumplir con su deber cívico. Incluso graba un video a modo de vlog, indicándoles a sus seguidores que está rumbo a su local de votación. "Hola, amiguitos, aquí estamos yendo a sufragar como toda ciudadana" , dijo en el video con una gran sonrisa en el rostro.

Al mismo tiempo que hablaba, la mujer mostró su DNI, dejando en claro que estaba lista para cumplir con su deber cívico. Sin embargo, en determinado momento se lo pasó a su hija y ella, sin pensarlo dos veces, lo lanzó al río. La mujer se dio cuenta pocos segundos después y entró en estado de pánico, pidiéndole al lanchero que por favor se detuviera para intentar recuperar el documento.

Reacción en redes sociales

No se tiene conocimiento de si la mujer logró recuperar su DNI. Sin embargo, los comentarios en tono de broma y sarcasmo no se hicieron esperar, especialmente en una coyuntura política que aún se desarrolla mientras continúa el conteo de votos.

"Seguro su hija no está de acuerdo con su voto y por eso botó el DNI", "¿Por quién habrá pensado votar la señora?", "Lo del DNI ya no importa porque ahora puede votar electrónicamente" y "Pobre mujer, ojalá haya podido votar sin ningún problema. No merece pagar ninguna multa porque estaba cumpliendo con su deber cívico", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes sociales.

Es así que, en cuestión de horas, el curioso incidente se convirtió en uno de los momentos más comentados de las Elecciones 2026. Aunque se desconoce si la mujer logró recuperar su DNI y emitir su voto, el video sigue acumulando reproducciones y provocando todo tipo de reacciones entre los usuarios de redes sociales.