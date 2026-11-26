26/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en 20 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, en la presente nota, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones si es que estás por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se activarán las quebradas?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones de ligera a extrema intensidad en las algunas provincias de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali.

No obstante, en los departamentos bajo alerta roja por lluvias extremas son los que se mencionan a continuación:

Amazonas: Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio, San Miguel, San Pablo Cusco: Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo Loreto: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Requena, Ucayali Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana Puno: Azángaro, Carabaya, Chucuito, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Román, Sandia, Yunguyo San Martín: Bellavista, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Rioja, Tocache Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes, Zarumilla

🔴Se prevé posible #ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) hasta el 27/11 en las provincias de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Tumbes, según la información del @Senamhiperu. https://t.co/CanAxzQyXx — COEN - INDECI (@COENPeru) November 26, 2026

Según el Aviso N.º 231-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del Indeci, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este viernes 27 de noviembre. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Indeci recomienda medidas de preparación

El Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.