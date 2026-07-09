Fenómeno El Niño: Indeci anuncia qué hacer ante un huaico o deslizamiento en el país

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a las consecuencias del Fenómeno El Niño Costero, diversas instituciones han dado información relevante para la población, especialmente desarrollando acciones de prevención ante posibles desastres naturales, como huaicos o deslizamientos.

Indeci advierte la presencia de huaicos o deslizamientos en el Perú

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a la población que vive en zonas vulnerables a huaicos o deslizamientos a reforzar sus medidas de prevención y seguir las recomendaciones de seguridad para proteger la vida de sus familias durante la temporada de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño.

Por medio de una publicación en sus plataformas digitales, la entidad recordó que quienes habitan en áreas de riesgo deben mantenerse alertas y contar con un plan de emergencia familiar que permita actuar de manera rápida y organizada ante cualquier eventualidad.

#AcciónAnteElFEN Si vives en una zona de riesgo de huaico o deslizamiento, ten en cuenta estas recomendaciones y compártelas con tus amigos o familiares. ¡Recuerda evacuar a una zona segura y poner en marcha tu Plan Familiar de Emergencia! pic.twitter.com/pRiL2qvZuP — INDECI (@indeciperu) July 8, 2026

¿Cómo actuar ante un huaico o deslizamiento?

Entre las principales medidas difundidas por el INDECI figura la recomendación de alejarse inmediatamente de las zonas de riesgo cuando exista peligro de huaicos o deslizamientos.

Asimismo, la institución indicó que las personas deben evacuar sin demora hacia un lugar seguro, siguiendo las rutas establecidas por las autoridades y evitando poner en riesgo su integridad.

Otro de los consejos más importantes es no intentar cruzar las zonas afectadas, ya que el flujo de lodo, piedras y agua puede aumentar repentinamente y poner en peligro la vida de quienes intenten atravesarlas, incluso cuando aparentemente el caudal haya disminuido.

#AcciónAnteElFEN Mucho se habla del Fenómeno de El Niño, pero ¿qué tanto conoces sobre este evento y el impacto que puede generar en el país? Infórmate y conoce los peligros, saber de ellos nos ayudará a estar más preparados. pic.twitter.com/C6xWA7l6zn — INDECI (@indeciperu) July 6, 2026

Como parte del Fenómeno El Niño, la institución afirmó que pueden ocurrir daños estructurales o colapso de viviendas e instó a la población a mantenerse vigilante ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

El organismo también recomendó a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, como los comunicados emitidos por el INDECI y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), con el propósito de evitar la difusión de información errónea ante una emergencia.

Además, recordó la importancia de tener preparada una mochila para emergencias, la cual debe contener artículos de primera necesidad como agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, documentos personales, medicamentos y otros elementos necesarios para afrontar un desastre.

Finalmente, el Indeci enfatizó que la prevención es la principla herramienta para disminuir los efectos de los desastres naturales que pueden azotar al país y reiteró la importancia de que cada familia tenga un plan de acción para contrarrestar daños en materia de vidas e infraestructura ante un huaico o deslizamiento.