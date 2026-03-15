Napoleón Becerra: Candidato presidencial falleció en vía Libertadores que está en total abandono

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La muerte del candidato presidencial Napoleón Becerra García en un accidente ocurrido en la zona de Rumichaca volvió a poner en debate las condiciones de la carretera Libertadores, una vía estratégica que conecta la región de Ayacucho con Huancavelica, Ica y Lima.

El accidente ocurrió cerca del kilómetro 142 de esta carretera, un punto que desde hace años es señalado por el deterioro del pavimento y la falta de mantenimiento. En esta ruta circulan diariamente decenas de buses interprovinciales, además de vehículos particulares.

El periodista ayacuchano Carlos Valdés explicó a Radio Exitosa que el lugar donde ocurrió el accidente pertenece a la jurisdicción de Huancavelica y que no es la primera vez que se registra un siniestro en ese tramo.

"Esta vía está abandonada desde hace tiempo, en total deterioro", señaló el corresponsal al referirse al estado de la carretera.

Carretera clave pero con años de abandono

La vía Libertadores fue terminada hace aproximadamente tres décadas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Desde entonces, no se ha realizado un mantenimiento sostenido que garantice condiciones seguras para el tránsito.

Con el paso de los años, la carretera ha mostrado grietas, desgaste del pavimento y tramos peligrosos, lo que ha generado constantes reclamos de los usuarios que circulan por esta ruta.

Valdés explicó que, pese a los pedidos de intervención, las autoridades regionales y nacionales no han ejecutado trabajos importantes de reparación, lo que ha permitido que el deterioro avance.

Ruta clave para el transporte y el turismo

La carretera es una de las principales rutas de conexión entre la sierra sur y la costa central del Perú. Cada día, más de 50 líneas de buses interprovinciales circulan por este corredor, además de vehículos particulares y transporte local.

El periodista advirtió que el mal estado de la carretera podría generar dificultades para los visitantes que planean viajar a Ayacucho durante la Semana Santa, una de las celebraciones religiosas más importantes del país.

Ante este escenario, pidió que las autoridades dispongan cuadrillas de trabajadores para iniciar reparaciones inmediatas en los sectores más deteriorados de la vía.

Accidente similar cobró la vida de un excontralor

La vía Libertadores también ha sido escenario de otros accidentes graves en los últimos años. Uno de los más recordados ocurrió en 2024, cuando falleció el excontralor y excongresista Édgar Alarcón Tejada.

El exfuncionario murió tras un accidente de bus ocurrido en esta misma carretera mientras viajaba hacia la región de Ayacucho. El siniestro dejó varias víctimas y volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad de esta ruta andina.