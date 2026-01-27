Elecciones 2026: Lista oficial de candidatos presidenciales se sabrá el 14 de marzo, según el presidente del JNE

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, se refirió sobre el proceso electoral en curso, el cual tiene como fecha principal el próximo 12 de abril, día en el que más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a las nuevas autoridades nacionales para los próximos cinco años.

Como es de conocimiento, y siguiendo el cronograma electoral, han sido presentadas oficialmente 36 planchas presidenciales, quedando expeditas a seguir con su trámite; no obstante, esto no significa que tengan su lugar asegurado en su intento de llegar a Palacio de Gobierno, debido a que deberán de esperar poco menos de dos meses para recibir la oficialización de sus postulaciones.

Candidatos presidenciales se sabrá en marzo

A través de un entrevista brindada este martes 27 de enero al Diario Oficial El Peruano, el titular del organismo electoral precisó, que recién el 14 de marzo se sabrá la publicación definitiva de candidatos presidenciales. Sobre los pasos previos a llegar a este hito electoral, mencionó que se encuentran en proceso de calificación, tachas y depuración de listas. Esta etapa, puntualizó, terminará el próximo 13 de marzo.

"Resolvemos las tachas en todas las instancias de manera objetiva, independiente y totalmente arreglada a derecho. Vamos a llegar al 100 % en los próximos días, pese a tener tres o cuatro veces más candidatos y más del doble de organizaciones políticas que en las elecciones pasadas", mencionó.

En ese sentido, destacó que, una vez conocida la terna de aspirantes a suceder en el cargo a José Jerí, se llevará a cabo los debates presidenciales, siendo las fechas tentativas a desarrollarlos los días el 23 y el 30 de marzo.

"El debate, de todas maneras, se realizará antes de Semana Santa, una semana o unos días antes para que las personas puedan formarse, con mayor detenimiento, una idea de los candidatos y puedan, finalmente, tomar una decisión y ejercer su voto en forma informada", manifestó.

Sorteo de miembros de mesa a la vista

De cara a las elecciones generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mencionó que este jueves 29 de enero se llevará a cabo el sorteo de miembros de mesa. Cabe mencionar que, este procedimiento definirá a tres integrantes titulares y seis suplentes por cada mesa de sufragio, a fin de asegurar que exista el respaldo necesario para el correcto funcionamiento de la jornada democrática.

Sin embargo, quienes hayan sido elegidos miembros de mesa y decidan no cumplir con su responsabilidad cívica, estarán sujetos a pagar una multa que asciende al 5 % de la UIT del presente año; es decir, a S/ 275.00.

Sobre los montos de la multa electoral para los ciudadanos en general que no acuden a la urnas, están clasificaficados en tres tipos: distritos de pobreza extrema, distritos de pobreza no extrema y distritos no pobres, habiéndose determinado las cifras, a continuación:

Distritos de pobreza extrema: 0.5 % de la UIT = S/ 27.50.

0.5 % de la UIT = S/ 27.50. Distritos de pobreza no extrema: 1 % de la UIT = S/ 55.00.

Distritos no pobres: 2 % de la UIT = S/ 110.00.

De esta manera, los organismo electorales continúan trabajando para desarrollar el proceso electoral en los plazos establecidos y de manera transparente e imparcial.