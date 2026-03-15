José Balcázar es captado en reunión fuera de Palacio de Gobierno y sin registro oficial

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República José Balcázar fue captado este domingo en una reunión fuera de Palacio de Gobierno, en una conocida cafetería de Lince. La escena llamó la atención por tratarse de un encuentro extraoficial, sin registro en la agenda pública del mandatario.

Según imágenes difundidas por Perú21 y Epicentro TV, Balcázar llegó al local de Berisso, ubicado en el cruce del Jr. Francisco Javier Mariátegui y la Av. Arenales, en horas de la mañana y compartió un desayuno con dos acompañantes aún no identificados.

El registro fotográfico muestra al jefe de Estado en una mesa del establecimiento, conversando de manera distendida y sin presencia visible de asesores oficiales o miembros de seguridad protocolar y el vehículo presidencial estacionado en los exteriores del establecimiento.

🚨 Presidente José Maria Balcázar es captado en la cafetería Berisso en Santa Beatriz, en Lima. Se le ve junto a un personaje aún sin identificar. pic.twitter.com/uIYEcLgG6C — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) March 15, 2026

Un encuentro fuera de agenda

La reunión no figura en la agenda oficial de Palacio de Gobierno y se produjo en un contexto en el que el presidente ha buscado proyectar cercanía con la ciudadanía. Sin embargo, la presencia de dos acompañantes, lo cuales al término de esta edición aún no han sido identificados, ha generado interrogantes sobre el carácter del encuentro y los temas abordados.

De acuerdo con Perú21, el mandatario permaneció en el local por un tiempo prolongado, donde habría dialogado sobre temas en torno a su reciente gira por el norte del país y otros temas de coyuntura política. Asimismo, a pesar de que uno de los presentes se retiró antes, el mandatario permaneció en el lugar junto al segundo sujeto.

Balcázar fue visto con sujetos sin identificar.

Un ciclo de reuniones sin agenda

El episodio recuerda a las reuniones informales que en su momento realizaron otros mandatarios, como Pedro Castillo con la casa de Sarratea en Breña, o incluso al expresidente José Jerí, que también fue cuestionado por encuentros fuera de Palacio en un chifa con el empresario chino Shihua Yang.

En dichos casos, la falta de explicaciones claras sobre los interlocutores y los temas tratados en los encuentros generó críticas desde la oposición y sectores de la sociedad civil.

Palacio de Gobierno no registra visitas este domingo 15 de marzo.

Aunque Palacio ni alguna otra entidad oficial no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el encuentro, usuarios han señalado que este tipo de gestos pueden interpretarse como intentos de mostrar espontaneidad y cercanía, pero también como señales de informalidad en la gestión presidencial.

La aparición de José Balcázar acompañado por dos sujetos sin identificar y fuera de la agenda oficial, refuerza el debate sobre la transparencia de las reuniones presidenciales. El hecho se suma a una serie de episodios similares en gobiernos anteriores, donde la frontera entre lo institucional y lo informal ha sido motivo de controversia.