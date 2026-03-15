Terror en Independencia: Promotor de eventos es asesinado tras salir de local de conciertos

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La criminalidad de apodera de las calles de Lima y las continúa manchando de rojo, esta vez un joven de solo 25 años fue asesinado a balazos en la zona de Tahuantinsuyo, en Independencia.

Presunto ajuste de cuentas

La víctima fue identificada como Anthony Amadeo Valverde Acosta, de 25 años, quien fue asesinado al rededor de las 5:00 a. m. de este domingo 15 de marzo.

Según informó la Policía Nacional del Perú, la víctima salía de una fiesta en Aravicus acompañado de una mujer llamada Sugey Milla Hernández. De pronto, un hombre y una fémina a bordo de una motocicleta los interceptó en la cuadra 2 de la calle Quipa.

El sujeto al bajar del vehículo le disparó hasta cinco ocasiones al joven antes de huir. La mujer que lo acompañaba fue trasladada a la comisaría de Tahuantinsuyo como testigo.

Cabe señalar que la víctima contaba con antecedentes por los delitos de tráfico ilícito de drogas, resistencia a la autoridad y violencia familiar, por lo que la PNP maneja el caso como un presunto ajuste de cuentas.

Al lugar de los hechos llegó personal de la PNP para cercar la escena y facilitar el trabajo de los peritos de criminalística y el representante del Ministerio Público.

Asesinato en el Rímac

La víctima fue identificada como Daniel Eliceo Pinillos Caballero, de 40 años, quien según versiones de testigos, se encontraba junto a un amigo en una bodega de la zona comprando cerveza, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta los interceptaron para disparar contra el agente hasta en cinco oportunidades.

El director general de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Víctor Revoredo Farfán, informó que se está investigando el hecho y reveló que los sicarios formarían parte de una organización criminal vinculada al tráfico de terreno y de drogas.

Por su parte, Óscar Pinillos, hermano de la víctima, reveló que había salido a comprar cuando fue atacado por los desconocidos, quienes le habrían arrebatado su arma de reglamento.

"Mi hermano estaba en mi vivienda, yo vivo en el segundo piso, él vive en el tercer piso, estaba con una bebida en una reunión familiar. Salió a Plaza Vea a comprar y de un momento a otro salió un sicario, según las investigaciones, que le disparó cinco veces, se fue en la moto y luego recogió a otro sicario por allá. Tenían sus armas los dos sicarios, mi hermano como era resguardo de Poder Judicial si tenía un arma, no tuvo oportunidad de defenderse pero si le quitaron el arma", indicó.

Es en esta misma noche que se registró el asesinato de un joven de solo 25 años a balazos en Independencia, al salir de una fiesta.