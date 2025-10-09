Orquestas peruanas se unen en solidaridad con Agua Marina tras ataque a balazos durante concierto en Chorrillos

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una noche de música y celebración terminó en tragedia durante el concierto de Agua Marina y Zaperoko en el Círculo Militar de Chorrillos, cuando presuntos extorsionadores abrieron fuego contra los músicos mientras se encontraban en plena presentación. El violento ataque, ocurrido en la sede Tarapacá del recinto, generó pánico entre cientos de asistentes que disfrutaban del espectáculo.

El hecho dejó cuatro músicos heridos, entre ellos los hermanos Luis y Manuel Quiroga, además del baterista y el sonidista de la agrupación.

Según informó el general PNP Enrique Monroy, el caso más grave es el de Luis Quiroga, quien recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax, por lo que se encuentra bajo observación permanente en una clínica local.

El oficial también señaló que el evento no contaba con permiso municipal, un hecho que complica la situación de los organizadores y pone en evidencia la falta de control y seguridad en espectáculos masivos.

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades administrativas y penales del caso.

El mundo artístico muestra su indignación y exige mayor seguridad

El atentado ha provocado conmoción y rechazo en todo el país, especialmente dentro del mundo artístico. Diversas orquestas y agrupaciones de cumbia alzaron su voz de solidaridad con Agua Marina, exigiendo justicia y una respuesta firme del Estado frente a los actos de violencia que afectan al sector musical.

Entre las primeras en pronunciarse estuvieron Hermanos Yaipén y Papillón, quienes a través de comunicados oficiales expresaron su total respaldo a los músicos afectados.

Hermanos Yaipén

En sus mensajes, las agrupaciones remarcaron que "la cumbia une corazones y jamás debe dividirnos", condenando de manera tajante cualquier acto que atente contra la paz, la alegría y la unión del pueblo peruano.

El comunicado de Papillón también resalta la necesidad de proteger la música nacional, recordando que "por nuestros hermanos, por la música y por el Perú, decimos ¡basta ya!". Estas muestras de apoyo se replicaron en redes sociales, donde fanáticos y artistas compartieron mensajes de aliento bajo el lema #FuerzaAguaMarina.

Papilón

Investigaciones policiales y llamado a la reflexión nacional

La Dirincri ya inició las investigaciones para esclarecer los hechos, analizando las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto y recabando testimonios de los asistentes.

Las primeras hipótesis apuntan a bandas de extorsionadores que habrían intentado amedrentar a los artistas, una práctica delictiva que lamentablemente se ha vuelto común en el ámbito del entretenimiento.

Mientras tanto, los seguidores de Agua Marina y colegas del rubro musical continúan mostrando su apoyo y piden una pronta recuperación para los heridos, en especial para Luis Quiroga, quien permanece en estado delicado.

Este ataque no solo deja víctimas físicas, sino también una profunda herida en la cultura popular peruana, afectando a un grupo emblemático que durante décadas ha llevado alegría a miles de familias. La tragedia en Chorrillos debe servir como un llamado urgente a reforzar la seguridad en los eventos públicos y a garantizar que la música siga siendo un símbolo de unión, no de miedo.