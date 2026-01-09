Rafael Belaúnde sobre el atentado en Cerro Azul: "No quería que este incidente enturbie el proceso electoral"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el candidato presidencial por Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, se refirió al atentado que sufrió en Cerro Azul, Cañete, el pasado diciembre. "No quería que este incidente enturbie el proceso electoral", afirmó, dejando en claro que su intención fue separar el hecho de la coyuntura política.

Belaúnde señaló que existen avances en las pericias criminalísticas sobre el ataque, aunque todavía no se han revelado resultados que permitan identificar a los responsables.

Rechazo a la extorsión

El candidato enfatizó que nunca aceptará una extorsión ni insinuaciones de este tipo. Para él, el atentado refleja que la inseguridad ciudadana es un problema que afecta a todos, sin importar quién sea la víctima.

"Yo no tuve la decisión de pasar por el aro o no. Nosotros no vamos a aceptar nunca y de ninguna manera una extorsión o una insinuación de extorsión", expresó

Especulaciones iniciales

Tras conocerse el atentado, circularon especulaciones sobre un presunto montaje, alimentadas por fotografías en las que se veía al candidato con manchas de sangre en el rostro. Belaúnde rechazó esas versiones y explicó que siempre buscó deslindar el hecho del ámbito político.

"Yo siempre quise deslindarlo del tema político porque no quería que este incidente enturbie el proceso electoral. Y yo creí en ese momento, y como creo hasta ahora, que eso no tiene nada que ver con la política, sino con la inseguridad ciudadana", sostuvo.

Derecho a la defensa personal

El candidato también defendió su reacción durante el ataque. Recordó que porta un arma y que respondió al fuego de los sicarios acorde a lo que creyó que era lo más conveniente, de acuerdo a sus principios.

"Yo soy una persona que porta arma y me defendí. Cuando me dispararon, yo disparé de regreso, hubo un intercambio de disparos y ahí en el parte policial, las pericias van a esclarecer las trayectorias de los tiros", explicó.

Las declaraciones de Rafael Belaúnde buscan reafirmar que el atentado en Cerro Azul no debe interpretarse como un hecho político, sino como un reflejo de la inseguridad que golpea al país. Con ello, el candidato intenta mantener la campaña electoral enfocada en propuestas y no en incidentes violentos, mientras las investigaciones policiales avanzan para esclarecer lo ocurrido.