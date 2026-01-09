RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Candidato de Libertad Popular

Rafael Belaúnde sobre el atentado en Cerro Azul: "No quería que este incidente enturbie el proceso electoral"

El candidato presidencial de Libertad Popular aseguró que el ataque en Cerro Azul no debe confundirse con alguna forma de campaña política, sino con la inseguridad ciudadana que afecta a todos los peruanos.

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/01/2026

Síguenos en Google News Google News

En entrevista con Exitosa, el candidato presidencial por Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, se refirió al atentado que sufrió en Cerro Azul, Cañete, el pasado diciembre. "No quería que este incidente enturbie el proceso electoral", afirmó, dejando en claro que su intención fue separar el hecho de la coyuntura política.

Belaúnde señaló que existen avances en las pericias criminalísticas sobre el ataque, aunque todavía no se han revelado resultados que permitan identificar a los responsables.

Rechazo a la extorsión

El candidato enfatizó que nunca aceptará una extorsión ni insinuaciones de este tipo. Para él, el atentado refleja que la inseguridad ciudadana es un problema que afecta a todos, sin importar quién sea la víctima.

"Yo no tuve la decisión de pasar por el aro o no. Nosotros no vamos a aceptar nunca y de ninguna manera una extorsión o una insinuación de extorsión", expresó

Especulaciones iniciales

Tras conocerse el atentado, circularon especulaciones sobre un presunto montaje, alimentadas por fotografías en las que se veía al candidato con manchas de sangre en el rostro. Belaúnde rechazó esas versiones y explicó que siempre buscó deslindar el hecho del ámbito político.

PNP tendrá más de 5700 egresados en febrero, afirma Óscar Arriola: "Al servicio de la sociedad"
Lee también

PNP tendrá más de 5700 egresados en febrero, afirma Óscar Arriola: "Al servicio de la sociedad"

"Yo siempre quise deslindarlo del tema político porque no quería que este incidente enturbie el proceso electoral. Y yo creí en ese momento, y como creo hasta ahora, que eso no tiene nada que ver con la política, sino con la inseguridad ciudadana", sostuvo.

Derecho a la defensa personal

El candidato también defendió su reacción durante el ataque. Recordó que porta un arma y que respondió al fuego de los sicarios acorde a lo que creyó que era lo más conveniente, de acuerdo a sus principios.

Policía que abatió sicario en Comas irá a Europa para llevar un "curso de perfeccionamiento", indicó Arriola
Lee también

Policía que abatió sicario en Comas irá a Europa para llevar un "curso de perfeccionamiento", indicó Arriola

"Yo soy una persona que porta arma y me defendí. Cuando me dispararon, yo disparé de regreso, hubo un intercambio de disparos y ahí en el parte policial, las pericias van a esclarecer las trayectorias de los tiros", explicó.

Las declaraciones de Rafael Belaúnde buscan reafirmar que el atentado en Cerro Azul no debe interpretarse como un hecho político, sino como un reflejo de la inseguridad que golpea al país. Con ello, el candidato intenta mantener la campaña electoral enfocada en propuestas y no en incidentes violentos, mientras las investigaciones policiales avanzan para esclarecer lo ocurrido.

Temas relacionados carrera electoral Cerro Azul inseguridad ciudadana Libertad Popular Proceso electoral 2026 Rafael Belaunde Llosa atentado

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA