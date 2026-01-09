Perú tiene resultados en seguridad "muy bien vistos" por otros países, asegura Óscar Arriola

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, sostuvo que nuestro país tiene "resultados muy bien vistos" por países de la región respecto al manejo de seguridad ciudadana. Mencionó también que su institución se planteará "metas" en la lucha contra la criminalidad.

Resultados "muy bien vistos" por otros países

En el marco de la presentación del plan nacional de seguridad ciudadana, el comandante PNP reafirmó que sí se están dando resultados en contra del avance de la criminalidad en el territorio peruano.

Arriola mencionó como fuente a las cifras del Instituto nacional de Estadística e Informática (INEI) y precisó que entre los meses de octubre y diciembre del 2025 "hay una disminución importante de por lo menos 2 o 3 puntos" respecto a la percepción de la criminalidad.

"Con la brecha que acabamos de describir, el Perú tiene unos resultados muy bien vistos por los países de la región", aseguró Arriola.

En ese sentido, indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en un "proceso que toma un tiempo que no se puede predecir". Sin embargo, resaltó la labor de la institución policial pues "día a día" se están realizando capturas, incautación de armas y las pruebas para incriminar a los delincuentes.

Señaló que con el nuevo plan de seguridad nacional cuenta con "fortalezas" que permitirán reforzar la labor de la institución policial. Arriola adelantó que se han puesto metas para lograrlo. "Vamos a adquirir tales recursos, tales armas, eso es lo que va a pasar".

Inseguridad ciudadana es una "pandemia a nivel mundial"

Según menciona Arriola la violencia criminal vivida en el territorio peruano, es un problemática general que se extiende a diversas naciones del mundo, ya sea a nivel transnacional o delincuencia común.

"La vorágine que estos niveles de violencia configuran una pandemia a nivel mundial, este tema es la preocupación número 1 en todos los países, están en todos los planes de gobierno, esto es una constante", indicó.

Aseguró que el gobierno peruano buscará implementar nuevas estrategias y tecnología para combatirla las cuales serían presentadas prontamente, tal como lo hacen diversos países que enfrentan el mismo problema.