PNP tendrá más de 5700 egresados en febrero, afirma Óscar Arriola: "Al servicio de la sociedad"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, anunció que en febrero de este 2026 egresarán 5745 nuevos policías que se sumarán al servicio de la ciudadanía.

En diálogo con Exitosa, destacó que estos agentes están debidamente capacitados y que su incorporación forma parte de un proceso de recuperación estatal que busca enfrentar el déficit de efectivos en áreas clave como inteligencia, criminalística y patrullaje.

Formación y calidad

Arriola explicó que ya se realizó la graduación de 473 alféreces y que existe un presupuesto definido para que otros 1500 policías egresen en el menor tiempo posible. Ante la preocupación de que esta aceleración pueda significar una formación deficiente, aclaró que la capacitación está alineada a los estándares de la SUNEDU.

Según dijo, la malla curricular, el creditaje y las prácticas preprofesionales están reconocidas y validadas, de modo que aunque los plazos puedan acortarse, las horas lectivas y de práctica se mantienen intactas. Con ello, aseguró que la calidad de la formación no se verá comprometida.

Alféreces PNP inician proceso de especialización en orden público, seguridad e investigación criminal.

Plan Celador

El general adelantó que en los próximos días entrará en ejecución el llamado "Plan Celador", que permitirá incrementar la cantidad de policías en Lima y Callao. Este plan consiste en comprar las vacaciones y francos de los agentes, lo que generará un aumento de 6500 efectivos adicionales en las calles.

Arriola sostuvo que esta medida es válida y necesaria para elevar los estándares de servicio al ciudadano, en un contexto donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población.

Cierre de brechas

El comandante general subrayó que la meta es cerrar las brechas de personal en tres años, lo que permitirá reforzar la presencia policial en todo el país. Según afirmó, el déficit con el que asumió el cargo se va acortando progresivamente y la institución está comprometida con brindar una respuesta más efectiva frente al crimen.

La incorporación de más de 5700 nuevos policías en febrero, junto con la ejecución del Plan Celador, marca un paso importante en el esfuerzo por fortalecer la seguridad pública. Para Arriola, se trata de un proceso que no solo busca aumentar la cantidad de efectivos, sino también garantizar que estén preparados para cumplir con la misión de proteger y servir a la sociedad.