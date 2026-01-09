Amor sin fronteras: Casi 3.900 matrimonios entre peruanos y venezolanos están registrados en el Reniec

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La captura y salida del poder de Nicolás Maduro ha abierto un nuevo escenario político en Venezuela. Miles de ciudadanos evalúan regresar a su patria, pero su prolongada estancia en el Perú ha dejado un impacto social profundo que hoy se refleja en cifras sorprendentes: casi 3.900 matrimonios binacionales y más de 78 mil nacimientos de madres venezolanas en territorio peruano.

Matrimonios binacionales

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), entre 2017 y fines de 2025 se registraron 3.897 matrimonios entre peruanos y venezolanos. La mayoría corresponde a hombres peruanos con mujeres venezolanas (2.383 casos) , seguidos por 1.514 uniones entre varones venezolanos y mujeres peruanas.

El año 2025 cerró con 340 matrimonios de este tipo, consolidando una tendencia que ha crecido de manera sostenida desde 2017. Lima concentra la mayor cantidad de estas uniones, seguida por Callao, Arequipa, Piura e Ica, lo que evidencia que la capital se ha convertido en el epicentro de la convivencia binacional.

Nacimientos que marcan huella

El impacto de la migración también se refleja en los nacimientos. Según el Ministerio de Salud, más de 78 mil mujeres venezolanas dieron a luz en el Perú en los últimos cinco años, otorgando nacionalidad peruana a sus hijos. El pico más alto se registró en 2020 con 19.005 nacimientos, mientras que en 2025 la cifra fue de 8.831.

En lo que va de enero de 2026, ya se contabilizan 108 nacimientos de bebés peruanos de madres venezolanas, lo que confirma que la integración social sigue vigente pese al nuevo escenario político en Caracas.

Historias que cruzan fronteras

Más allá de las cifras, las historias personales reflejan esta realidad. "Mi esposa es peruana y yo venezolano, la mejor combinación. Ambos trabajamos y nos ayudamos mutuamente", relató el ciudadano Iván Grillet para el diario Ojo, que publicó el estudio. Por su parte, Mafer Fernández, venezolana, contó que lleva casi seis años con su pareja peruana y que esperan envejecer juntos.

La caída de Maduro abre la posibilidad de retorno para muchos venezolanos, pero las cifras muestran que su paso por el Perú ya ha transformado la sociedad. Con miles de matrimonios binacionales y nacimientos, la convivencia entre peruanos y venezolanos se ha convertido en una lección de vida y de integración, demostrando que el amor y la familia no reconocen fronteras.