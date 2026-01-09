Alianza Lima confirmó fichaje de Luis Advíncula con SUTIL indirecta: "Cuando el corazón es blanquiazul..."

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este viernes 9 de enero Alianza Lima ha confirmado la llegada de Luis Advíncula, tras superar las pruebas médicas en horas de la mañana. A través de las redes sociales, lo presentó como flamante refuerzo, aunque con un polémico y sutil mensaje indirecto, teniendo en cuenta que se declaró hincha de Sporting Cristal en el pasado.

Cayó un 'rayo' en Matute

A través de sus canales oficiales, el cuadro de La Victoria presentó al lateral derecho, que hace unos días se desvinculó de Boca Juniors de Argentina. Posando con la camiseta titular de esta temporada, el 'rayo' ilusiona al equipo dirigido por Pablo Guede, dándole más jerarquía a ese sector del campo.

"Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas. Luis Advíncula ya defiende nuestros colores. ¡Bienvenido a casa!", reza la descripción de la publicación compartida por el elenco 'íntimo'. Este mensaje no caerá bien entre los hinchas de Sporting Cristal, debido a que el futbolista manifestó en reiteradas ocasiones su identificación con los rimenses.

𝑪𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐𝒏 𝒆𝒔 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒒𝒖𝒊𝒂𝒛𝒖𝒍, 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒔𝒂𝒔. 💙🔥



Luis Advíncula ya defiende nuestros colores.⚪️🔵



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚! 👏🏾 pic.twitter.com/H2tg8fzNww — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 10, 2026

En la mañana el futbolista de la selección peruana arribó a un centro médico en el distrito de Lince, para completar las pruebas médicas. Tras superarlas con éxito, el siguiente paso era estampar la firma, que según trascendidos, será por tres años, hasta diciembre del 2028.

Su llegada se da tras una puja que le ganó a la directiva cervecera, que en diciembre se contactó con él, pero que finalmente no pudo traerlo de vuelta. tal como lo confirmó en conferencia de prensa Julio César Uribe. La oferta blanquiazul convenció al jugador de 35 años para buscar su salida del Xeneize y llegar a La Victoria.

La carrera de Luis Advíncula

Debutó en 2009 con Juan Aurich y al año siguiente llegó al Rímac, donde permaneció un año y medio, marchándose a Ucrania, aunque regresando en 2012 para consagrarse campeón nacional.

En desarrollo...