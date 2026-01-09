RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Ya es oficial

Alianza Lima confirmó fichaje de Luis Advíncula con SUTIL indirecta: "Cuando el corazón es blanquiazul..."

A través de sus redes sociales, Alianza Lima presentó oficialmente a Luis Advíncula como su refuerzo. La publicación contiene un mensaje que no calara bien en hinchas de Sporting Cristal.

Luis Advíncula es oficialmente jugador de Alianza Lima.
Luis Advíncula es oficialmente jugador de Alianza Lima. (Composición Exitosa)

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/01/2026

Síguenos en Google News Google News

Este viernes 9 de enero Alianza Lima ha confirmado la llegada de Luis Advíncula, tras superar las pruebas médicas en horas de la mañana. A través de las redes sociales, lo presentó como flamante refuerzo, aunque con un polémico y sutil mensaje indirecto, teniendo en cuenta que se declaró hincha de Sporting Cristal en el pasado.

Cayó un 'rayo' en Matute

A través de sus canales oficiales, el cuadro de La Victoria presentó al lateral derecho, que hace unos días se desvinculó de Boca Juniors de Argentina. Posando con la camiseta titular de esta temporada, el 'rayo' ilusiona al equipo dirigido por Pablo Guede, dándole más jerarquía a ese sector del campo.

"Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas. Luis Advíncula ya defiende nuestros colores. ¡Bienvenido a casa!", reza la descripción de la publicación compartida por el elenco 'íntimo'. Este mensaje no caerá bien entre los hinchas de Sporting Cristal, debido a que el futbolista manifestó en reiteradas ocasiones su identificación con los rimenses.

En la mañana el futbolista de la selección peruana arribó a un centro médico en el distrito de Lince, para completar las pruebas médicas. Tras superarlas con éxito, el siguiente paso era estampar la firma, que según trascendidos, será por tres años, hasta diciembre del 2028.

Su llegada se da tras una puja que le ganó a la directiva cervecera, que en diciembre se contactó con él, pero que finalmente no pudo traerlo de vuelta. tal como lo confirmó en conferencia de prensa Julio César Uribe. La oferta blanquiazul convenció al jugador de 35 años para buscar su salida del Xeneize y llegar a La Victoria.

La carrera de Luis Advíncula

Debutó en 2009 con Juan Aurich y al año siguiente llegó al Rímac, donde permaneció un año y medio, marchándose a Ucrania, aunque regresando en 2012 para consagrarse campeón nacional.

En desarrollo...

Temas relacionados Alianza Lima indirecta Luis Advincula mensaje Sporting Cristal

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias