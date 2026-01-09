Alianza Lima confirmó fichaje de Luis Advíncula con SUTIL indirecta: "Cuando el corazón es blanquiazul..."

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/01/2026
Este viernes 9 de enero Alianza Lima ha confirmado la llegada de Luis Advíncula, tras superar las pruebas médicas en horas de la mañana. A través de las redes sociales, lo presentó como flamante refuerzo, aunque con un polémico y sutil mensaje indirecto, teniendo en cuenta que se declaró hincha de Sporting Cristal en el pasado.
Cayó un 'rayo' en Matute
A través de sus canales oficiales, el cuadro de La Victoria presentó al lateral derecho, que hace unos días se desvinculó de Boca Juniors de Argentina. Posando con la camiseta titular de esta temporada, el 'rayo' ilusiona al equipo dirigido por Pablo Guede, dándole más jerarquía a ese sector del campo.
"Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas. Luis Advíncula ya defiende nuestros colores. ¡Bienvenido a casa!", reza la descripción de la publicación compartida por el elenco 'íntimo'. Este mensaje no caerá bien entre los hinchas de Sporting Cristal, debido a que el futbolista manifestó en reiteradas ocasiones su identificación con los rimenses.
En la mañana el futbolista de la selección peruana arribó a un centro médico en el distrito de Lince, para completar las pruebas médicas. Tras superarlas con éxito, el siguiente paso era estampar la firma, que según trascendidos, será por tres años, hasta diciembre del 2028.
Su llegada se da tras una puja que le ganó a la directiva cervecera, que en diciembre se contactó con él, pero que finalmente no pudo traerlo de vuelta. tal como lo confirmó en conferencia de prensa Julio César Uribe. La oferta blanquiazul convenció al jugador de 35 años para buscar su salida del Xeneize y llegar a La Victoria.
La carrera de Luis Advíncula
Debutó en 2009 con Juan Aurich y al año siguiente llegó al Rímac, donde permaneció un año y medio, marchándose a Ucrania, aunque regresando en 2012 para consagrarse campeón nacional.