Congreso: Proponen cárcel para dueños de perros pitbull y otras "razas peligrosas" en casos de ataques

Los ataques de perros pitbull, considerados como "potencialmente peligrosos", tanto a adultos como menores de edad, ha despertado preocupación en diversos sectores. Ahora, el plano político parece haber puesto una vez más su mirada sobre el asunto con un nuevo proyecto de ley que buscaría resolver el problema.

Es así que se ha dado conocimiento de un nuevo proyecto de ley presentado por la congresista Katy Ugarte, en el cual propone aplicar una nueva sanción para los dueños de estos canes por la falta de vigilancia que derive en ataques y lesiones posteriores.

Esta vez se trata de una modificación al Código Penal que busca fijar penas de cárcel para aquellos dueños por daños físicos provocados por el ataque de su mascota. Según el documento, medidas anteriores como multas, obligaciones y el uso obligatorio de bozal o correa "no han impedido que continúen produciéndose ataques".

Las penas y agravantes

Según la iniciativa, las penas dependerían de la gravedad de las lesiones producidas tras un eventual ataque de este tipo de canes.

De 1 a 2 años: Si la lesión requiere menos de veinte días de asistencia o descanso

De 4 a 6 años: Si la lesión es grave y supera dicho margen de asistencia o descanso.

La iniciativa modificaría así el artículo 124 del Código Penal, Decreto Legislativo Nº 635, respecto a lesiones culposas, incorporando como circunstancia agravante, el ataque sufrido por perro de raza peligrosa o potencialmente peligrosa. Con ello, se espera a que, ante la pena que supone el descuido de estas razas, esta eventual norma disuada a los dueños a ser más responsables.

Antecedentes al proyecto

La iniciativa de la parlamentaria señala también que la medida responde a recientes casos de ataques violentos por parte de esto animales hacia personas de diversas edades, siendo el más reciente ocurrido a inicios de diciembre del 2025, en San Juan de Lurigancho, donde una bebé de tan solo 11 meses de edad murió tras el ataque de dos perros pitbull.

El macabro suceso ocurrió dentro del propio hogar de la niña, en la urbanización San Hilarión Alto, mientras se hallaba al cuidado de su padre y abuela, esta última siendo dueña de los canes. Ambas personas fueron detenidas por la Policía y posteriormente investigadas por el presunto delito de exposición al peligro de persona dependiente.

Asimismo, otro caso que resonó a mediados del 2025 fue el de Fernando Luyo, trabajador del sector agrícola que perdió ambos brazos y apenas salvó su pierna izquierda tras ser atacado por 3 pitbulls mientras se dirigía a su chacra en Cañete. Si bien los sucesos ocurrieron dos años antes, en el 2025 hizo una denuncia pública para exigir una indemnización por parte del dueño de los canes.

Es preciso aclarar que toda raza de canes puede evitar representar un peligro cuando su domesticación ha sido adecuada. Sin embargo, la medida buscaría aplicar sanciones para casos como los mencionados, en donde los dueños, muchas veces, no terminan de hacerse responsables por el mal cuidado aplicado a sus mascotas.