Fuertes LLUVIAS en Chosica: Piden declaratoria de EMERGENCIA ante posible activación de quebradas

En comunicación con Exitosa, el alcalde de Lurigancho Chosica, Oswaldo Vargas, indicó que el Ejecutivo debe declarar en emergencia su jurisdicción ante el registro de fuertes lluvias. Ello, según alertó, para prevenir desastres ante una eventual activación de quebradas.

El burgomaestre indicó que ha solicitado esta declaratoria desde hace un mes como medida preventiva ante la llegada de las lluvias y otras precipitaciones que podrían poner en riesgo a la ciudadanía.

Se registran fuertes lluvias en Chosica

Desde las 6 de la tarde de este viernes 9 de enero se registró una intensa lluvia que se habría presentado alrededor de una hora generando alarma entre la ciudadanía de Lurigancho-Chosica.

Tanto establecimientos públicos como viviendas han enfrentado estas fuertes lluvias y este podría ser un aviso para la activación de quebradas, según indicó el alcalde. Calles totalmente inundadas, tiendas comerciales rebalsadas y viviendas afectadas es el resultado de esta precipitación.

Debido a que en el mes de febrero se acentúa el riesgo de mayores precipitaciones por el incremento de lluvias, el alcalde Vargas busca que el municipio cuente con las garantías para enfrentarlo.

"Decían que en provincias llovía y en Lima metropolitana no decían nada. Yo he pedido hace un mes al gobierno que se declare en emergencia porque se vienen las lluvias, este es un gran aviso"; señaló.

Por ello, el alcalde Vargas exhorta al Ejecutivo para que la alarma de fuertes lluvias se extienda a su jurisdicción. "El gobierno ya tiene que declarar en emergencia esta zona de Lima Metropolitana y la provincia de Huarochirí", indicó.

Quebradas podrían activarse ante fuertes precipitaciones

Las recientes precipitaciones se habrían sentido con mayor intensidad en la parte alta del distrito, zona en donde se encuentran diversas quebradas que podrían verse activadas.

De acuerdo al boletín informativo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI, se informó sobre una posible activación de quebradas hasta el sábado 10 de enero.

La advertencia se elevó a nivel rojo en varias provincias de los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Lima, Loreto, Pasco y San Martín, según aviso de corto plazo del Senamhi.

Activación de quebradas, según COEN-Indeci

En el caso de Lima, entre las provincias expuestas se encuentran Barranca, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. En el caso de Cajamarca, se precisa que Cajabamba, Cajamarca, Celendrín y San Marcos, serían los más Expuestos.

En La Libertad, las provincias de Bolívar, Gran Chimú, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco se encuentran dentro de la alarma. En el caso de Loreto, las provincias expuestas son Alto Amazonas, Datem del Marañón, Requena y Ucayalí. Mientras que en el caso de San Martín, las provincias de Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja y San Martín.

El alcalde de Lurigancho Chosica, Oswaldo Vargas, exhorta al Ejecutivo que escuchen su llamado y que se declare en emergencia a la jurisdicción de Lurigancho-Chosica, en Lima, ante la presencia de fuertes lluvias registrado este viernes 9 de enero.