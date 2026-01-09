Nueva ley del Congreso permite que docentes sin posgrado sigan dictando clases en universidades

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Congreso promulgó este viernes 09 de enero la Ley 32551, que modifica la Ley Universitaria y permite que los docentes que ingresaron a la carrera universitaria bajo la antigua norma (vigente entre 1983 y 2014) puedan seguir dictando clases sin necesidad de contar con maestría o doctorado. Para ellos, el requisito pasa a ser opcional.

Además, la norma amplía hasta diciembre de 2026 el plazo para que los catedráticos que ingresaron con la actual Ley Universitaria (promulgada en 2014) cumplan con obtener los grados académicos exigidos.

Qué pedía la Ley Universitaria

La Ley Universitaria vigente establecía como requisito ambos grados de posgrado para los catedráticos que buscasen impartir clases en aulas universitarias, dependiendo del nivel académico al que apuntaran.

Para dictar en pregrado , se debía tener al menos el grado de Maestro.

, se debía tener al menos el grado de Maestro. Para dictar en maestrías y especializaciones , Maestro o Doctor.

, Maestro o Doctor. Para dictar en doctorados, grado de Doctor.

Sin embargo, la antigua norma -promulgada en 1983 y derogada en 2014- tan solo exigía que el docente cuente con un título profesional.

Ley promulgada hoy, amplía el plazo de adecuación para quienes hayan ingresado a la docencia durante la pandemia.

Las prórrogas que se dieron

Cuando se promulgó la Ley Universitaria en 2014, se fijó un plazo de 5 años para que los docentes sin maestría o doctorado cumplieran con el requisito. Sin embargo, ese plazo se fue extendiendo una y otra vez:

2015: El Tribunal Constitucional ratificó la norma y fijó el plazo desde noviembre de ese año.

El Tribunal Constitucional ratificó la norma y fijó el plazo desde noviembre de ese año. 2020: Durante la pandemia, se amplió hasta noviembre de 2021.

Durante la pandemia, se amplió hasta noviembre de 2021. 2021: El Congreso volvió a extenderlo hasta diciembre de 2023.

El Congreso volvió a extenderlo hasta diciembre de 2023. 2023: Se aprobó otra prórroga hasta diciembre de 2025.

Se aprobó otra prórroga hasta diciembre de 2025. 2026: Ahora, con la Ley 32551, se amplía hasta diciembre de 2026 y se exonera a quienes ingresaron con la antigua norma.

En total, ya han pasado más de 10 años de prórrogas desde que se estableció la obligación para los docentes universitarios.

Qué implica la nueva norma

La ley no solo flexibiliza los requisitos, sino que también permite que los docentes sin maestría o doctorado puedan ascender en la carrera docente , pese a que esta es de naturaleza meritocrática.

Esto ha generado debate: por un lado, se argumenta que protege a docentes con larga trayectoria; por otro, se cuestiona que se rebaje el estándar académico que buscaba elevar la calidad universitaria.

Exoneración del requisito de contar con grado de Maestro o Doctor.

La promulgación de la Ley 32551 marca un nuevo capítulo en la discusión sobre la calidad de la educación superior. Tras más de una década de prórrogas, el Congreso ha optado por flexibilizar, otra vez, los requisitos, dejando en suspenso el objetivo inicial de profesionalizar la docencia universitaria con grados de posgrado obligatorios.